Von Goldgelb bis Bernstein: Darjeeling-Tee überzeugt mit majestätischer Milde und prunkvoller Würze

Der edle Darjeeling-Tee ist nach seiner Anbauregion benannt - dem Distrikt Darjeeling in Indien, wo er in luftiger Höhe an den Berghängen des Himalayagebirges angebaut wird. Nur zu 100 Prozent aus dieser Region stammender Tee darf sich Darjeeling-Tee nennen - und stellt ein weltweit gültiges Qualitätsmerkmal dar. Doch auch in diesem kleinen, abgegrenzten Gebiet gibt es enorme geschmackliche Unterschiede. Das hat vor allem mit der Erntezeit des Tees zu tun. Teekenner sprechen von First Flush und Second Flush, welche die ersten beiden Erntezeiträume der Teepflanze bezeichnen. Sie entscheiden über Milde oder Würze des Aufgusses. Darjeeling-Tees beider Erntezeiträume aus den bekannten Teegärten Gielle, Tukdah und Makaibari, bietet der Tee-Versandhändler AURESA an: https://www.auresa.de/tee/schwarzer-tee/darjeeling

Hanau (pts006/18.03.2019/08:45) - Der edle Darjeeling-Tee ist nach seiner Anbauregion benannt - dem Distrikt Darjeeling in Indien, wo er in luftiger Höhe an den Berghängen des Himalayagebirges angebaut wird. Nur zu 100 Prozent aus dieser Region stammender Tee darf sich Darjeeling-Tee nennen - und stellt ein weltweit gültiges Qualitätsmerkmal dar. Doch auch in diesem kleinen, abgegrenzten Gebiet gibt es enorme geschmackliche Unterschiede. Das hat vor allem mit der Erntezeit des Tees zu tun. Teekenner sprechen von First Flush und Second Flush, welche die ersten beiden Erntezeiträume der Teepflanze bezeichnen. Sie entscheiden über Milde oder Würze des Aufgusses. Darjeeling-Tees beider Erntezeiträume aus den bekannten Teegärten Gielle, Tukdah und Makaibari, bietet der Tee-Versandhändler AURESA an: https://www.auresa.de/tee/schwarzer-tee/darjeeling

Darjeeling FTGFOP1: Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 1

Geschmacklich reichen die Darjeeling-Tees von AURESA von mild-blumig bis zur etwas würzigeren Variante des Second Flush. Die beste Qualität bei Darjeeling ist der FTGFOP1 (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe), der bei AURESA.de auch als biozertifizierte Sorte in First und Second Flush angeboten wird. "Man muss halt länger suchen, um die Perlen zu finden, die nicht nur biologisch angebaut werden, sondern auch beim Geschmackserlebnis kompromisslos einzigartig sind. Genau solche seltenen und ausgewählten Sorten bieten wir in unserem Onlineshop an. Ich rate Teegenießern, sich die Unterschiede eines erstklassigen FTGFOP1 First Flush gegenüber einem Second Flush auf der Zunge zergehen zu lassen. Die geschmacklichen Unterschiede, die die Natur, alleine durch die unterschiedlichen Erntezeiten hervorbringt, sind außerordentlich", meint der Geschäftsführer von AURESA, Danijel Mlinarevic.

Nachhaltigkeit bei Anbau und Handel

Neben dem Geschmack steht bei dem Teehändler aus Hanau bei Frankfurt am Main aber auch die Nachhaltigkeit im Vordergrund: Bei AURESA sind alle Darjeeling-Sorten fair gehandelt. Einige Sorten stammen auch aus biologischem Anbau. Damit kommt die volle Pflanzenkraft zur Geltung - für den Genuss mit Bedacht auf die Natur. Dabei soll das Konzept auch beim Transport der Tees bedacht werden. Deshalb wird der Tee zudem sogar CO2-neutral versandt - durch Lieferung mit DHL GoGreen.

Der Tee-Versandhändler AURESA bietet neben klassischen Schwarz- und Grüntees auch diverse Kräuter- und Früchtetees an: https://www.auresa.de - Nachhaltigkeit und fairer Handel der Produkte sind dabei oberstes Gebot. Viele Tees bei AURESA sind auch Bio-zertifiziert.

(Ende)

Aussender: AURESA e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 9911930 E-Mail: presse@auresa.de Website: www.auresa.de

Hanau (pts006/18.03.2019/08:45)