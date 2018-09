Von Roll Holding AG: Von Roll Shanghai wird mit dem IATF Zertifikat ausgezeichnet und gewinnt Grossauftrag

Von Roll Holding AG, CH0003245351

Breitenbach, 18. September 2018 - Von Roll meldet heute, dass Von Roll Shanghai Co. Ltd. in China mit dem offiziellen Prüfsiegel der IATF (IATF = International Automotive Task Force) ausgezeichnet worden ist. Die IATF-Richtlinie ist ein unabhängiger Standard für die Automobilindustrie, der auf den Anforderungen der ISO 9001 basiert und sich mit der Harmonisierung der Normen zur Verbesserung der Produktqualität für Automobilkunden befasst.

Das Zertifikat schliesst auch die Kategorie "Design und Herstellung von flexiblen Niederspannungs-Laminatmaterialien für den Automobilmotorgenerator" mit ein.

Yong Yang, General Manager Operations China, meint dazu: «Die Zertifizierung unseres Werkes in China ist ein wichtiger Schritt für unsere aktuellen und zukünftigen Projekte im Automobilsektor. Hiermit ist es uns gelungen einen Grossauftrag mit einem weltweit führenden Automobilkonzern in Höhe von mehreren Millionen Euro zu gewinnen. Gleichzeitig eröffnen sich viele neue Möglichkeiten für grossvolumige Aufträge von internationalen Unternehmen der Automobilindustrie, die in China produzieren.»

Auf dem Foto: Wayne Huang, General Manager Sales and Commercials China, zusammen mit Yong Yang, General Manager Operations China, vor dem Von Roll Gebäude in Shanghai.

Foto Download: https://www.vonroll.com/userfiles/img/1537203309943835/iatf-certificate-for-von-roll-shanghai_1537203309945425_o.jpg

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarkt-führer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 14 Produktionsstandorten mit rund 1450 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Kontakt: Claudia Güntert, Corporate Communications T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann es zu Unterschieden in den ausgewiesenen Werten kommen. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter http://www.vonrollgroup.com/de/.

Emittent/Herausgeber: Von Roll Holding AG Schlagwort(e): Forschung/Technologie

Ende der Medienmitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Passwangstrasse 20 4226 Breitenbach

Schweiz Telefon: 0041 (0)61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Internet: www.vonrollgroup.com ISIN: CH0003245351 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group-Media

724461 18.09.2018