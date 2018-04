08.04.2018 - 05:40 Uhr Vorfall in Münster: Was ist in Münster passiert?

In Münster ist ein Mann mit einem Transporter in Passanten gefahren, drei Menschen starben. Zwei Todesopfer wurden identifiziert. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Den vollständigen Artikel auf zeit.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick