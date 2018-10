Vorläufiges Fazit: MOTORWORLD Classics Berlin 2018 - erste positive Bilanz

Berlin - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Goldenes Oktoberwetter, außergewöhnliche Exponate und die "Lange Nacht der Oldtimer" locken zehntausende Besucher Drei Stunden vor Messeende - um 15 Uhr - ziehen die Veranstalter der Motorworld Classics Berlin 2018 ...

Drei Stunden vor Messeende - um 15 Uhr - ziehen die Veranstalter der Motorworld Classics Berlin 2018 eine erste positive Bilanz. 31.300 Fach- und Publikumsbesucher strömten vom 4. bis zum 7. Oktober zu der charmanten Oldtimermesse und haben die Chance genutzt, in den historischen Messehallen unterm Funkturm in eine vielfältige Welt klassischer Mobilität einzutauchen. Damit verzeichnet die Messe bei den Besucherzahlen erneut ein Plus gegenüber dem Vorjahr (2017: 28.500).

"Das goldene Oktoberwetter war einfach perfekt für einen Messeausflug mit dem eigenen Klassiker. Wahre Publikumsmagneten waren außergewöhnliche Exponate wie das BMW Art Car von Andy Warhol oder das kleinste Auto der Welt - der Peel P50. Und auch die 'Lange Nacht der Oldtimer', mit der wir die Motorworld Classics Berlin dieses Jahr erstmalig eröffnet haben, hat sich als das richtige Format erwiesen", freut sich Marc Baumüller, Geschäftsführer der Motorworld Classics Berlin. "Für die Berliner sowie auch die nationale und internationale Klassiker-Szene avanciert die Messe zu einem echten Hot Spot."

