Vorregistrierung für MapleStory 2 beginnt heute

Die Vorregistrierung für MapleStory 2, das neueste MMORPG-Abenteuer bei Maple World, beginnt heute. Vom 24. September bis 8. Oktober können sich Spieler auf der MapleStory 2-Vorregistrierungsseite hier anmelden und exklusive Prämien erhalten!

Außer der Vorregistrierung erhalten Spieler, die einen Founder's Pack gekauft haben, ab dem 1. Oktober einen „Head Start“ in dem Sinne, dass ihnen die lebhafte und eindringliche Welt von MapleStory 2 vor der globalen Einführung am 10. Oktober zur Verfügung steht.

Neben Beta-Verbesserungen umfasst Head Start (1. bis 10. Oktober) Folgendes:

Charakterentwicklung, die nach der offiziellen Einführung weiterläuft 6 Charakter-Slots Produkte im Founder's Pack Zugang zu Gemstones Lv. 1 - 50 Quests und Dungeons Hochwertige Club-Vorteile Meret Market Neue Anpassungsfunktionen

Darüber hinaus stehen die Archer-, Assassin-, Berserker-, Heavy Gunner-, Knight-, Priest-, Thief-, und Wizard-Jobs allen Head-Start-Spielern zur Verfügung. Founder's Packs sind hier bis zur offiziellen Einführung von MapleStory 2 zum Kauf erhältlich. Zu den Vorteilen gehören einzigartige, nur für Founder erhältliche Accessoires wie Founder's Regalia Name Tag, 4.000 Blue Merets, Founder's Insignia sowie weitere Vorteile wie der Zugang zu Head Start ab 1. Oktober 2018.

MapleStory 2 Runeblade Trailer: https://youtu.be/a4vzKedyhk4

MapleStory 2 CG Trailer 1: https://youtu.be/E2yp40dQnGQ

MapleStory 2 CG Trailer 2: https://youtu.be/E2yp40dQnGQ

MapleStory 2 CG Trailer 3: https://youtu.be/5RaQNyajkmI

MapleStory 2 CG Trailer 4: https://youtu.be/75cDdsei1Ks

Über MapleStory 2 http://maplestory2.nexon.net/en

Die in einem farbenfrohen 3D-Block-Universum inszenierte MapleStory 2 ist eine der kreativsten und anpassungsfähigsten MMORPGs, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. MapleStory 2 bietet eine solide Auswahl von Charakteroptionen, ein brandneues Entwicklungs- und Wachstumssystem sowie erstklassige Tools, die das MMORPG-Genre insofern neu definieren, als Spieler die Möglichkeit haben, alles individuell anzupassen.

Über Nexon America Inc. http://www.nexon.net

Nexon America, eine Tochtergesellschaft der NEXON Co., Ltd. („Nexon“) (3659.TO), ist ein weltweit führender Anbieter von Online-Spielen mit mehr als 100 Live-Spielen in mehr als 190 Ländern. Nexon war Vorreiter bei Mikrotransaktionen und dem Free-to-Play-Geschäftsmodell und verfügt über unübertroffene globale Expertise bei anspruchsvollen Live-Game-Operationen, der Pflege von Spieler-Communitys und der Fortführung von Titeln über Jahre, sogar Jahrzehnte. Das 1994 in Korea gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Japan und ist an der Tokioter Börse notiert. Im Jahr 2017 wurde Nexon in den Nikkei Stock Index 300 aufgenommen.

