Vorstellung von The Continental Edge: Der östlichste direkte Vernetzungspunkt zwischen Europa und den Vereinigten Staaten

Vorhang auf für The Continental Edge, den östlichsten direkten Vernetzungspunkt zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Vier Unternehmen mit Schwerpunkt auf vier wichtigen Servicebereichen haben sich zusammengeschlossen, um die erste gesamtheitliche Lösung zu entwickeln, die erstklassige Colocation, Konnektivität, Internet und Untersee-Kabellösungen vereint. Die Partnerschaft ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, 1025Connect (für Colocation), Aqua Comms (transatlantische, unterseeische Konnektivität), DE-CIX (der führende Internet-Peering-Exchange) und Epsilon (ein globaler Netzwerkprovider für on-Demand SDN-Konnektivitätslösungen), die gemeinsam an den Markt gegangen sind.

The Continental Edge Map (Graphic: Business Wire)

Das Datenzentrum und die Colocation-Einrichtungen von 1025Connect dienen als zentraler Punkt, an dem die AEC-1-Kabel von Aqua Comms zusammenlaufen und die Plattformen von Epsilon und DE-CIX zur Verfügung stehen. Jeder Kunde, der mit Epsilons führender SDN-Plattform, Infiny, verbunden ist, kann nun die Netzwerkkonnektivität von seinem dichten europäischen Fußabdrucks aus über AEC-1, der kürzesten Untersee-Route zwischen den Vereinigten Staaten und Irland, erstellen, bereitstellen und verwalten. Diese besteht aus Inter-Datenzentren, Cloud- oder Internet-Exchange-Verbindungen, bis einschließlich zum führenden Internet-Exchange DE-CIX. Kunden von DE-CIX können die direkten Peering-Optionen des Unternehmens oder seine GlobePEER Remote-Kapazitäten nutzen, um über 1.100 einzigartige globale Netzwerke zu erreichen, wovon annähernd 200 lokal und direkt über das Datenzentrum von 1025 Connect in Long Island verfügbar sind.

Alle vier Partner nehmen an der Capacity Europe vom 23. – 25. Oktober 2018 teil. Um ein Treffen mit 1025Connect, Aqua Comms, DE-CIX oder Epsilon während der Capacity Europe zu vereinbaren, senden Sie bitte ein E-Mail an: continentaledge@imillerpr.com.

1025Connect

1025Connect ist der führende netzwerkneutrale Meet-Me Room von Long Island für Netzwerkkonnektivität und Colocation, mit Geschäftssitz am 1025 Old Country Road in Westbury, New York. Die Einrichtung ist dafür bekannt, globale Untersee-Systeme zu terrestrischen Netzwerken zu verbinden, wobei die optionale Möglichkeit besteht, Manhattan zu umgehen, um so für eine größere Netzwerkdiversität zu sorgen. Außerdem dient sie als Host für den östlichsten Peering-Punkt im Metro-Bereich von New York für einfacheren Zugang und Lieferung des an The Continental Edge zugeteilten Inhalts.

Aqua Comms

Aqua Comms DAC, ein irisches Unternehmen, das Übertragungsdienste für andere Telekommunikationsunternehmen bereitstellt, hat sich auf den Aufbau und den Betrieb von Untersee-Kabelsystemen spezialisiert und bietet Glasfaser-, Spektrums- und Kapazitätsnetzwerklösungen für globale Medien, Content- und Telekommunikationsmärkte an. Es ist Eigentümer/Betreiber von America Europe Connect-1 (AEC-1) und CeltixConnect-1 und treibt durch die Mitgliedschaft im HAVFRUE-Konsortium sowie durch die Entwicklung von CeltixConnect-2 und North Sea Connect seine Vision eines effizienten Untersee-Infrastrukturbesitzes weiter an, um den Nordatlantik zu überbrücken und Nordamerika und Europa zu verbinden. Auf http://www.aquacomms.com/ erfahren Sie mehr über Aqua Comms und sein Portfolio an Untersee-Kabelsystemen.

DE-CIX North America

Mit Zugang zur führenden Internet-Exchange-Plattform von DE-CIX North America erhalten Betreiber mehr Kontrolle über ihre Netzwerke und Zugang zu erstklassigen Content Providern sowie zu Dienstleistungen wie IP-Transit, Virtual Private Network (VPN) und Blackholing, um die Auswirkungen von DDoS-Angriffen abzuschwächen. Die Zusammenarbeit von DE-CIX und 1025Connect bietet direkten Zugang zum stärksten, engmaschigen IXP des Großraums New York. Kunden können nun auf annähernd 200 einzigartige Netzwerke im größten Internet-Exchange-Punkt und dem einzigen Open-IX-zertifizierten IXP am New Yorker Markt zugreifen. Die Reichweite lässt sich über die gesamte DE-CIX-Plattform vergrößern dank der GlobePEER Remote-Lösung, um über 800 einzigartige Netzwerke bei DE-CIX Frankfurt zu erreichen, dem weltweit führenden Internet Exchange in Bezug auf den Datenverkehr.

Epsilon

Epsilon ist ein globaler Cloud-zentrischer Netzwerkprovider, der Anbindungsdienste der Carrier-Klasse für die Telekommunikations- und Cloud-Ökosysteme der Welt zur Verfügung stellt. Das Unternehmen bietet intelligente Vernetzungskapazitäten dank seiner einfachen und leistungsstarken Plattform, Infiny, die eine On-Demand-Infrastruktur, Automation, webbasierte Portale und APIs vereint, um Partnern einen reibungslosen Zugang zu globaler Konnektivität zu ermöglichen.

Durch die Zusammenarbeit mit 1025Connect ist Infiny jetzt der östlichste SDN-Exchange der USA. Eine Verbindung mit Epsilon bietet den Kunden Zugang zu einem eng verbundenen Netzwerk von 100 Datenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Durch die Nutzung des Netzwerks von Aqua Comms über den Atlantik und der direkten Verbindungen zu führenden Cloud- und Internet-Exchange-(IX)-Anbietern, zum Beispiel DE-CIX North America, bietet Epsilon eine perfekt organisierte Konnektivität für fortschrittliches IX-Peering sowie Cloud- und Content-Netzwerke.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181023006209/de/