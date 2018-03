Wachstum von e-shelter in ganz Europa geht mit Ankündigung des ersten Rechenzentrums in Amsterdam weiter

Das zur NTT Communications Group gehörende Unternehmen e-shelter, ein führender Anbieter von Rechenzentren in Europa, setzt seine steile Wachstumskurve fort und gibt heute den Bau seines ersten Rechenzentrums in den Niederlanden bekannt. Das neue Rechenzentrum „Amsterdam 1“ wird in vier Phasen mit je 4000 Quadratmeter IT-Fläche gebaut und folgt dem erfolgreichen Geschäftsmodell von e-shelter, das sowohl Wholesale- als auch Retail-Serverhousing-Dienste sowie hybride IT-Unternehmenslösungen anbietet.

Das 40.000 Quadratmeter große Baugrundstück in Schiphol-Rijk wurde von e-shelter gekauft, die Baugenehmigung für 16.000 Quadratmeter IT-Fläche in zwei Gebäuden wurde eingeholt, und die Anlage befindet sich im Bau. Die erste Phase mit einer anfänglichen IT-Leistung von 6 MW wird planmäßig Anfang 2019 abgeschlossen und dienstbereit für Kunden sein.

Nach vollständiger Fertigstellung wird das Rechenzentrum bis zu 39,6 MW IT-Leistung liefern können und den Kunden und Partnern von e-shelter eine große Auswahl an flexiblen und skalierbaren Rechenzentrumsdiensten, Carrier-Neutralität mit mehreren Carrier- und Cloud-Konnektivitätsoptionen sowie die globalen Nexcenter™-Rechenzentrumsstandards von NTT Communication bieten.

„Unser Geschäft wächst und gedeiht weiter, getrieben von anhaltender Nachfrage unserer wichtigsten Kundensegmente Enterprise und Hyperscale. Unser Expansionsplan für neue Märkte basiert weitgehend auf der Nachfrage bestehender Kunden, die Rechenzentrumsdienste von e-shelter außerhalb unserer bestehenden DACH-Märkte anzubieten“, sagte Rupprecht Rittweger, CEO und Gründer von e-shelter.

„Die Niederlande haben als eines der am besten vernetzten Länder der Welt einen der forschrittlichsten Märkte für Rechenzentren in Europa und sind damit der perfekte Ort für den nächsten Rechenzentrumsstandort von e-shelter und NTT Communications“, so Rittweger. „Insbesondere Amsterdam hat sich als die Rechenzentrumsstadt der Niederlande bewiesen, und wir freuen uns darauf, unser Premium-Produkt für Serverhousing auf diesen Markt zu bringen.“

Die Niederlande sind ein Schlüsselmarkt für NTT Communications, und e-shelter wird zu anderen Unternehmen der NTT Group wie NTT Europe, Dimension Data und NTT Security dazukommen, die hier bereits Betriebe aufgenommen haben.

Derzeit ist e-shelter an zehn europäischen Standorten tätig, darunter Frankfurt, Wien und Zürich. Weitere Standorte in ganz Europa sind geplant und werden aktiv entwickelt, um die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Mit dieser Expansion in die Niederlande unterstreicht e-shelter seine Position als führender Anbieter von Serverhousing-Diensten und Cloud-Marktplatz in Europa. Das Rechenzentrum in Amsterdam bildet die neueste europäische Erweiterung der weltweit wachsenden Präsenz von NTT Communications.

Über e-shelter

In Europa ist e-shelter einer der führenden Betreiber von Rechenzentren. Das Unternehmen bietet hochsichere Umgebungen für die Unterbringung und Vernetzung von IT- und Netzwerksystemen. Mit Präsenz in allen wichtigen städtischen Märkten der Region DACH hat e-shelter eine Leistungskapazität von 300 MW und kann damit skalierbare Rechenzentrumslösungen anbieten. Als Tochtergesellschaft von NTT Communications ist e-shelter Teil eines globalen Netzwerks mit über 140 Rechenzentren auf einer Fläche von mehr als 400.000 Quadratmetern. Zu den Kunden von e-shelter gehören Finanzdienstleistungsunternehmen, Telekommunikationsanbieter, der öffentliche Sektor, IT-Dienstleister und Outsourcing-Anbieter sowie Cloud-Serviceanbieter.

Außer e-shelter gehören zur NTT Group in Deutschland die Unternehmen Arcadin, Dimension Data, itelligence, NTT Communications, NTT DATA und NTT Security. In dieser Region zählt die NTT Group rund 5300 Mitarbeiter und erzielt Umsätze von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen über die NTT Group weltweit finden Sie unter www.ntt-global.com.

Über die NTT Communications Corporation

NTT Communications bietet Beratungs-, Architektur-, Sicherheits- und Cloud-Dienstleistungen zur Optimierung der IKT-Umgebungen (Informations- und Kommunikationstechnik) in Unternehmen an. Unterstützt werden diese Angebote durch die weltweite Infrastruktur des Unternehmens, darunter das führende globale Tier-1-IP-Netz, das VPN-Netz Arcstar Universal One™, das sich über mehr als 190 Länder/Regionen erstreckt, sowie mehr als 140 sichere Rechenzentren weltweit. Die Lösungen von NTT Communications werden durch die globalen Ressourcen der Unternehmen der NTT Group gestützt, zu denen unter anderem Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA gehören.

