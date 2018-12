08.12.2018 - 01:47 Uhr Was ein Tag, was ein Spiel! DEG gewinnt 5:2 in Mannheim!

Düsseldorf. (PM DEG) Sie haben es wieder getan! Die überragend spielende Düsseldorfer EG gewinnt beim Tabellenführer Adler Mannheim mit 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) und zeigt dabei ihr vielleicht bestes Spiel der Saison. Frech in der Offensive, konzentriert und leidenschaftlich in der Defensive und mit einem guten Goalie. Diese DEG macht...