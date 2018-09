Was Ihr Sternzeichen über Ihr Gehalt verrät: Widder-Frauen und Skorpion-Männer verdienen am meisten

Adzuna,

Zahlreiche Menschen lesen täglich ihr Horoskop, um sich über ihre aktuellen Chancen in Liebe und Beruf zu informieren. Doch welches Sternzeichen ist in Sachen Karriere eigentlich am erfolgreichsten? Zur Beantwortung dieser Frage hat die Jobsuchmaschine Adzuna (www.adzuna.de) über 50.000 anonyme Lebensläufe von Fach- und Führungskräften auf Gehalt und Geburtsdatum hin verglichen und kürt nun die karrieretechnisch besten Sternzeichen. Demnach sind die Widder bei Frauen wie Männern sehr erfolgreich.

Die erfolgreichsten Sternzeichen bei Frauen

Führungskräfte mit Sternzeichen Widder streichen bei den Frauen die höchsten Gehälter ein. Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 65.800 Euro dominiert das Sternzeichen den Gehaltsvergleich. Die dem Widder attestierten Eigenschaften wie Ideenreichtum, Potential zur Führungsperson sowie eine leichte Skrupellosigkeit in Karrierefragen scheinen sich der Analyse zufolge zu bewahrheiten.

Neben den im März bzw. April geborenen Widdern sehen die Gehaltschancen auch für weibliche Schützen außerordentlich positiv aus. Mit einem Jahresgehalt von 65.000 Euro belegen die Geburtstagskinder des Novembers und Dezembers den zweiten Platz im Sternzeichen-Ranking. Die drittbesten Karriere-Aussichten haben dem Vergleich zufolge die Fische mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 64.300 Euro. Dahinter folgen die weiblichen Wassermänner (63.200 Euro) sowie die Löwen (62.900 Euro). Mit dem geringsten Gehalt müssen Jungfrauen rechnen, die mit 58.900 Euro knapp 12 Prozent weniger verdienen als die erfolgreicheren Widder.

Die erfolgreichsten Sternzeichen bei Männern

Bei den Männern dominieren die im Oktober und November geborenen Skorpione das Gehaltsranking. Mit einem Spitzengehalt von 80.900 Euro pro Jahr belegen sie den ersten Platz. So scheint sich der den Skorpionen nachgesagte eiserne Wille, die ausgeprägte Empathie sowie die spezielle Anziehungskraft positiv auf die Karriere von Männern auszuwirken.

Dicht hinter den Skorpionen befinden sich jedoch die erneut starken Widder mit einem Jahresgehalt von 80.600 Euro. Die drittbesten Gehaltsaussichten haben die im April und Mai geborenen Stiere. Ihnen winken rund 79.500 Euro pro Jahr. Den vierten und fünften Rang des Vergleichs belegen die Steinböcke und Zwillinge mit einem jährlichen Lohn in Höhe von 78.800 bzw. 78.500 Euro. Die schlechtesten Gehaltsaussichten erwarten die im Februar und März geborenen Fische, die mit 73.400 Euro im Jahr rund 10 Prozent weniger verdienen als die Skorpione.

"Wir haben bei dieser Untersuchung bewusst Gehälter offengelegt, um eine Debatte für mehr Gehaltstransparenz anzustoßen". Sie fügt hinzu: "Neben dem Sternzeichen ist für den Arbeitnehmer natürlich viel wichtiger, den eigenen Wert auf dem Arbeitsmarkt zu kennen, denn nur dann kann man selbstbewusst in die Gehaltsverhandlung gehen. Unsere Lebenslaufanlyse Adzuna ValueMyCV https://www.adzuna.de/value-my-cv, auf die sich diese Datenerhebung stützt, soll genau hier Abhilfe verschaffen. Usern wird hier die Möglichkeit geboten, einen Benchmark in Sachen Gehalt basierend auf dem eigenen Lebenslauf zu erhalten - schnell, anonym und kostenlos."

