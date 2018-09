Washoku World Challenge, der 6. Wettbewerb: Tauchen Sie tiefer in die Welt der japanischen Küche ein

Der Washoku World Challenge ist ein Kochwettbewerb, bei dem Köche aus aller Welt, die sich auf die japanische Küche spezialisiert haben, ihr technisches Können und ihre Leidenschaft für japanisches Essen unter Beweis stellen. Der jährlich, nun zum 6. Mal stattfindende Wettbewerb für aus dem Ausland stammende Köche wird durch das japanische Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und Fischerei organisiert.

WWC6th_image (Photo: Business Wire)

Um es Köchen wie Ihnen zu erleichtern, Ihre Liebe zur japanischen Küche mit anderen zu teilen, werden wir dieses Mal Qualifikationsturniere in fünf Städten weltweit abhalten (Paris, New York, Los Angeles, Bangkok und Osaka). Die sechs Köche, welche in der Qualifikationsrunde bestehen, werden zum Endturnier in Tokio – am 28. und 29. Januar 2019 – eingeladen. Versäumen Sie nicht, sich für diesen spannenden Wettkampf anzumelden!

Offizielle Internetseite: http://washoku-worldchallenge.jp/6th/en/

Erfahren Sie die aktuellsten Neuigkeiten auf Facebook: https://www.facebook.com/WashokuWorldChallenge/

Wettbewerber, die zum Qualifikationsturnier gelangen:

können an durch führende Köche der japanischen Küche veranstalteten Kochseminaren teilnehmen werden die Möglichkeit haben, eine Certification of Cooking Skills for Japanese Cuisine in Foreign Countries (Bronze), also ein Zertifikat über Fachkompetenz für die japanische Küche im Ausland, zu beantragen

Wettbewerber, die zum Endturnier gelangen:

werden zum Endturnier in Japan eingeladen, dabei erfolgt eine Übernahme der Reisekosten können an Schulungsseminaren über die japanische Küche in Japan teilnehmen

Überblick zur Bewerbung

1. Ein Nimonowan (mit fünf Zutaten), das die Themen UMAMI und IRODORI widerspiegelt

2. Eine Zusammenstellung von fünf japanischen Vorspeisen, welche die Themen UMAMI und IRODORI widerspiegelt

Bewerbungsverfahren

1. Durchsicht der Bewerbungsunterlagen

2. Qualifikationsturniere in 6 Städten weltweit

3. Endturnier in Tokyo

Informationen zum Einreichen der Bewerbungen: http://washoku-worldchallenge.jp/6th/en/apply.html

Regionale Qualifikationsturniere

1. Phase: Termin zur Durchsicht der Bewerbungsunterlagen für eine Teilnahme

2.Phase : Qualifizierungsturniere

Veranstaltungsort

Europa 15. August Paris:13. September

Le Cordon Bleu Paris

USA 23. August New York:21. September

Institute of Culinary Education New York Campus

Los Angeles:24. September

Institute of Culinary Education Los Angeles Campus

Asien, Region 1 19. Oktober Bangkok:20. November

Kasetsart University

Asien, Region 2 5. November Osaka:6. Dezember

hu+gMUSEUM

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180910005921/de/