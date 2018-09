Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg / WSPI-OLD: ...

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung auf der Hunte im Bereich Klappbrücke Huntebrück

Oldenburg - Am 01.09.2018 gegen 19:00 Uhr kam es bei Abbauarbeiten von Dalben im Bereich der Klappbrücke Huntebrück zu einer Gewässerverunreinigung durch Hydrauliköl. Hierbei traten ca. 150 Liter Hydrauliköl aus dem Arbeitsgerät aus, eine unbekannte Menge davon gelangte ins Wasser. Die Feuerwehr Berne war mit 20 Personen im Einsatz und führte Bekämpfungsmaßnahmen durch. Ursächlich für die Verunreinigung waren nach ersten Ermittlungen Beschädigungen an einem Hydraulikschlauch. Die Arbeiten werden erst nach einer umfangreichen Reparatur fortgesetzt werden können. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Brake dauern an.

