Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg / WSPI-OLD: ...

WSPI-OLD: Paraffinanschwemmungen an den Stränden der Ostfriesischen Inseln

Oldenburg - Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung stellten am Vormittag des 30.10.2018 fest, dass an den Stränden der Inseln Wangerooge, Spiekeroog und Minsener Oog mehrere Paraffinklumpen angespült wurden. Durch die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven und die örtlichen Polizeidienststellen auf den jeweiligen Inseln wurden die Verunreinigungen in Augenschein genommen und zur Beweisaufnahme gesichert. Die regionalen Leitstellen informierten die angrenzenden Landkreise und veranlassen eine Reinigung der betroffenen Strandabschnitte. Bei der Inaugenscheinnahme der Strände auf den Inseln Norderney und Borkum wurden am Nachmittag ebenfalls Paraffinklumpen festgestellt. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Wasserschutzpolizei, dass die angespülten Paraffinteile im Zusammenhang mit den Verunreinigungen an den Cuxhavener Stränden stehen. Dort wurden bereits am 27.10.2018 Verschmutzungen festgestellt. Bei den Ermittlungen zum möglichen Verursacher arbeitet die WSP Wilhelmshaven eng mit der WSP-Leitstelle in Cuxhaven sowie der Wasserschutzpolizei in Cuxhaven zusammen.

