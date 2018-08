Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg / WSPI-OLD: Die ...

WSPI-OLD: Die Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg informiert jetzt auch über Twitter

Oldenburg - Bereits seit September 2016 twittert die Polizeidirektion Oldenburg über den Kanal @Polizei_OL. Auf bislang insgesamt sieben Kanälen twittern die einzelnen Polizeiinspektionen über Ereignisse in ihrer Region, nun auch die Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, die seit dem 01. Januar 2016 der Polizeidirektion Oldenburg angehörig ist. "Der Startschuss für den eigenen Twitter-Account der Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg (WSPI OL) ist am 22. August 2018 über den Kanal @Wasserschutz_NI gefallen" teilt Georg Tramontin, Pressesprecher der Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg mit. "Neben unseren Pressemitteilungen, die für jede Bürgerin und jeden Bürger im Presseportal veröffentlicht werden, erweitern wir bei besonderen polizeilichen Lagen das Informationsangebot. Auch möchten wir den Kanal nutzen, um den Bürgerinnen und Bürgern die Vielfältigkeit unserer Aufgaben aufzuzeigen und mit Bildern zu untermalen." Der Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, Polizeidirektor Jörg Beensen ergänzt: "Ziel ist es, eine direkte Kommunikation in den sozialen Medien aufzubauen und den interessierten Follower mit nützlichen Informationen rund um die Wasserschutzpolizei Niedersachsen zu versorgen."

