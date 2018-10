Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg / WSPI-OLD: Treibendes GFK-Boot ...

WSPI-OLD: Treibendes GFK-Boot auf der Oste bei Estorf-Gräpel

Oldenburg - Am Abend des 07.10.2018 wurde in Estorf-Gräpel durch Anwohner ein treibendes Boot auf der Oste festgestellt und geborgen. Das blaue, offene GFK-Boot ist ca. 3,50 m lang und 1,30 m breit. Das GFK-Boot verfügt über keinerlei Kennzeichen oder Hinweise auf einen Eigentümer. Wer Hinweise zum Eigentümer des Bootes geben kann, meldet sich bitte bei der Wasserschutzpolizeistation in Stade unter der Telefonnummer 04141-102820.

