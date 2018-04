Waterstones gibt Eigentümerwechsel bekannt

Wie der führende britische Buchhändler Waterstones heute bekanntgegeben hat, wird er im Rahmen einer verbindlichen Vereinbarung durch von Elliott Advisors (UK) Ltd („Elliott“) verwaltete Fonds übernommen und finanziert. Waterstones betreibt eine Kette von 283 Buchhandlungen in Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Belgien. Bis Ende April 2017 wurde ein Umsatz von über 400 Millionen Pfund erzielt. Lynwood Investments, seit 2011 Mehrheitsaktionär von Waterstones, behält eine Minderheitsbeteiligung.

Elliott stellt die gesamten finanziellen Mittel für die Transaktion bereit, einschließlich der Gegenleistung und der laufenden betrieblichen Finanzierung.

James Daunt, seit 2011 CEO von Waterstones, bleibt CEO unter der neuen Führung und sein Leitungsteam bleibt ebenfalls bestehen.

James Daunt kommentierte: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis für Waterstones. Unsere Buchhändler können sehr stolz darauf sein, durch den guten herkömmlichen Buchverkauf die anhaltende Attraktivität und den Wert echter Buchläden bewiesen zu haben. Ich danke Lynwood Investments für die unschätzbare Hilfe bei diesem Turnaround und wir blicken dem nächsten Kapitel in der Entwicklung von Waterstones unter der neuen Eigentümerstruktur mit großem Optimismus entgegen.“

Paul Best, Head of European Private Equity bei Elliott, sagte: „Als führende stationäre Buchhandelskette in Großbritannien ist Waterstones ein tragender Pfeiler der britischen Einkaufsstraßen und hat einen großen und treuen Kundenstamm. Wir freuen uns darauf, James Daunt und sein gesamtes Team beim Aufbau und Wachstum des Unternehmens langfristig zu unterstützen.“

Marina Groenberg, CEO von Lynwood, kommentierte: „Waterstones ist nicht nur der führende Buchhändler Großbritanniens, sondern auch eine beliebte britische Institution. Wir sind daher sehr stolz darauf, dass er unter unserer Eigentümerschaft wieder zu einem rentablen und gesunden Unternehmen geworden ist und danken James Daunt und dem weiteren Führungsteam für den gelungenen Turnaround. Da sich für Waterstones viele spannende Möglichkeiten für weiteres Wachstum bieten, freuen wir uns, Minderheitsaktionäre zu bleiben und die beliebteste Buchhandlungskette Großbritanniens weiter zu begleiten.“

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang Mai erwartet. Die Bedingungen werden nicht bekanntgegeben.

Waterstones ist mit rund 283 Filialen der führende stationäre Buchhändler in Großbritannien und Irland. Er beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter. Waterstones ist der einzige nationale Fachbuchhändler in Großbritannien größeren Maßstabs. Eine durchschnittliche Filiale führt rund 30.000 Bücher, wobei die größte Filiale über einen Produktbestand von 200.000 Titeln verfügt.

