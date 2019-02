Wayland Group Corporation: Wayland Group gibt ein Unternehmensupdate

Wayland Group Corporation, CA9442041062

Wayland Group gibt ein Unternehmensupdate TORONTO, ONTARIO. 20. Februar 2019 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") berichtet über den aktuellen Stand des operativen Fortschritte in Kanada und international.

Produktionsanlagen in Langton Das Unternehmen schließt jetzt seine dritte Ernte in seiner neuen Anlage in Langton, Ontario, Kanada, ab. Das Unternehmen hatte zuvor die Lizenzen für den Anbau und den Business-to-Businessverkauf im April 2018 bzw. im Dezember 2018 erhalten. Das Unternehmen hat in einer Partnerschaft mit Industrial Automation Solutions (IAS New York Inc.) aus Rochester NY und ihrem Partner Rockwell Automation einen Konzeptnachweis (Proof of Concept, "POC") für die Anlage und die Automatisierungsplattform durchgeführt. Der Durchschnittsertrag von diesen POCs liegt unter den drei verschiedenen Sorten bei 50 Gramm pro Pflanze. Das Anbaukonzept wurde für ein Screen of Green modifiziert, wo eine größere Pflanzendichte und folglich ein höherer Ertrag pro Quadratfuß der Anlage erzielbar ist. Während dieser POCs dauerte jede Anbauphase vom Beginn bis zum Ende insgesamt 17 Wochen (die "Phasen"). Diese Phasen umfassten 10 Tage für die Wurzelbildung der Klone, 5 Wochen für den Pflanzenwuchs und 11 Wochen für den Blühzyklus vor der Ernte. Alle Anbauphasen erfolgten in den gleichen Räumen, was die Vielseitigkeit der Anlage zur Durchführung jeder Anbauphase in jedem Raum zeigt. Da die Pflanzen im Durchschnitt 50 Gramm pro Pflanze produzierten, ergibt das bei 9.000 Pflanzen auf 8.800 Quadratfuß eine durchschnittliche jährliche Produktion für die Blühbereiche von 286 Gramm pro Quadratfuß. Die POCs haben gezeigt, dass die Anlage des Unternehmens in Langton nach vollständiger Lizenzierung für Phase 1-A mit Phase 1-D (siehe Grafik unten) auf Jahresbasis 23.731 kg getrockneter Cannabisblüten produzieren kann, die für die Produktion und den Verkauf von verpackten getrockneten Blüten und Cannabisöl verwendet werden. Man erwartet, dass bei weiterer Phänotypisierung der Sorten mit zusätzlicher Nährstoffoptimierung diese Erträge weiter zunehmen werden.

Das Unternehmen erntet zurzeit 8.200 Pflanzen. Laut Erwartungen wird das Produkt aus diesen Pflanzen für den Markt nicht früher als April fertig sein. Zusätzlich zur gegenwärtigen Ernte hat das Unternehmen weitere 21.700 Pflanzen gepflanzt und wird den zurzeit abgeernteten Raum mit 8.300 Pflanzen Mitte März neu bepflanzen, um den Rest des zurzeit lizenzierten Bereichs zu füllen. Das Unternehmen erwartet von Health Canada die Anfrage auf Inspektionsbereitschaft des Phase-1-A-Bereichs im März dieses Jahres. Da der Zeitrahmen für die erforderlichen Veränderungen an solchen Lizenzen zwischen 30-45 Tagen und bis zu ungefähr 120 Tagen reicht, hat das Unternehmen seine zeitlichen Erwartungen für die Abänderungen seiner Lizenzen aktualisiert. Aufgrund dieses Potenzials für eine signifikante Verzögerung hat das Unternehmen die notwendigen Veränderungen an seinen betriebsinternen Abläufen durchgeführt.

Einnahmen Im vierten Quartal 2018 generierte das Unternehmen Einnahmen in Höhe von 1.305.033 Dollar nach Abzug der Rabatte und Rücklieferungen. Die vollständigen Finanzergebnisse des Quartals werden im Laufe der ersten Aprilwoche veröffentlicht. Mit Blick auf 2019 erwartet das Unternehmen Einnahmen von 2.700.000 Dollar im ersten Quartal, 6.900.000 Dollar im zweiten Quartal, 7.700.000 Dollar im dritten Quartal und einen Anstieg auf 20.600.000 Dollar im vierten Quartal 2019. Das Unternehmen erwartet ebenfalls, dass seine Einnahmen von Quartal zu Quartal beachtlich zunehmen werden, da ein größerer Teil der Anlage bepflanzt und fortlaufend geerntet wird. Das Unternehmen unterhält Lieferabkommen mit vier kanadischen Provinzen und mit einem deutschen Cannabisimporteur. Wie in der Pressemitteilung vom 7. Februar 2019 erwähnt wurde, hat das Unternehmen für die Produktionsstätte im Bundesland Sachsen die Zertifizierungen Good Manufacturing Practices (gute Herstellungspraktiken) und Good Distribution Practices (gute Vertriebspraktiken) erhalten. Diese Zertifizierungen geben Wayland die Grundlage für den Beginn des Produktverkaufs mit drastisch kürzeren Lieferzeiten und größeren Margen auf dem lukrativen deutschen Markt und anderen aufstrebenden europäischen Markten.

Finanzierung Wayland hat ebenfalls ein Abkommen zur Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel geschlossen, um damit die Erweiterung der globalen Präsenz des Unternehmens zu unterstützen und die Entwicklung der Flaggschiffanlage in Langton zu finanzieren. Dieses Abkommen ist mit bestimmten Investmentfonds unter der Leitung von Alpha Blue Ocean Inc. ("Alpha Blue"), eine Vermögensverwaltungsgesellschaft in London, Vereinigtes Königreich. Diese Gesellschaft verfügt über eine solide Erfolgsbilanz bei Partnerschaften mit Aktiengesellschaften und einer bedeutenden Werterbringung für ihre Aktionäre.

Alpha Blue hat der Zeichnung von vorrangigen ungesicherten Wandelanleihen in bis zu fünf Fazilitäten für einen Gesamtkapitalbetrag von bis zu 20.000.000 Dollar zugestimmt. Die erste Fazilität der Wandelanleihen für einen Kapitalbetrag von 4.000.000 CAD wurde geschlossen. Wayland erwartet, in den kommenden Wochen weitere Fazilitäten in Anspruch zu nehmen.

Pierre Vannineuse, Gründer und CEO von Alpha Blue Ocean, sagte: "ABO könnte nicht stolzer darauf sein, Wayland als eine langfristige Investition in unserem Portfolio ausgewählt zu haben. Wir sind von ihren europäischen Unternehmungen besonders überzeugt, ihren Erfolg in Kanada zu wiederholen und einen bedeutungsvollen Marktanteil zu gewinnen, da sie ein Pionierunternehmen im aufregendsten medizinischen Cannabismarkt der Welt sind. Wir werden unermüdlich arbeiten, um Wayland die Unterstützung zu geben, die sie sowohl finanziell als auch kommerziell benötigen, damit sie aus ihrer in Europa führenden Position Kapital schlagen."

Die Wandelanleihen in jeder dieser Fazilitäten werden zinslos sein, in einem Jahr nach der Ausgabe fällig sein und von Alpha Blue bis zur Fälligkeit in Stammaktien von Wayland wandelbar sein. Der Umwandlungspreis basiert auf dem Marktpreis von Waylands Stammaktien. Die Wandelanleihen können ebenfalls vor der Fälligkeit in bar rückerstattet werden (i) nach bestimmten Verzugsfällen und (ii) nach Wahl von Wayland vorbehaltlich einer 10-%-Prämie und nach Wahl von Wayland bei Fälligkeit. Laut Abkommen mit Alpha Blue gab Wayland in Zusammenhang mit dem ersten Abschluss 1.851.851 Warrants mit einer dreijährigen Laufzeit und 740.740 Warrants mit einer fünfjährigen Laufzeit an Alpa Blue aus. Jeder dieser Warrants ist in eine ganze Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,35 CAD ausübbar. In Zusammenhang mit dem Abschluss jeder nachfolgenden Fazilität wird Wayland Warrants mit einer fünfjährigen Laufzeit an Alpha Blue ausgeben, die Alpha Blue zum Erwerb von Stammaktien im Wert von 1 Mio. CAD berechtigen. Die Anzahl der Warrants wird basierend auf dem Marktpreis von Waylands Stammaktien zur entsprechenden Zeit bestimmt. Der Zeichnungspreis für jede Wandelanleihe der Fazilitäten beträgt 95 % des Nennbetrags. Wayland hat eine Bereitstellungsprovision von 2.5 % des vollständigen Gesamtkapitalbetrags der Wandelanleihen und eine Fazilitätsgebühr von 2,5 % des vollständigen Gesamtkapitalbetrags der Wandelanleihen bezahlt, die gemäß der ersten Fazilität auszugeben sind. Eine 2,5-prozentige Fazilitätsgebühr für die nachfolgenden Fazilitäten wird am Abschlussdatum der entsprechenden Fazilität fällig sein. Die Geldmittel aus diesen Fazilitäten können für Investitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Weitere Informationen hinsichtlich der Finanzierung finden Sie im bei SEDAR eingereichten Zeichnungsabkommen.

Diese Finanzierung gewährleistet, dass das Unternehmen über eine angemessene Finanzierung verfügt bis zum Cashflow aus seinen Betrieben einschließlich dessen, was es als ein Ergebnis aus dem Anbau in seinen Anlagen in Langton erhält.

Internationale Ausgliederung und strategische Prüfung Obwohl die früher bekannt gegebene Exklusivitätsfrist für International Cannabis Corp. ("ICC") endete, verfolgt das Unternehmen weiterhin eine Transaktion mit ICC. Im Rahmen der früher bekannt gegebenen strategischen Prüfung wird die Bewertung dieser Möglichkeit fortgesetzt, während andere strategische Alternativen untersucht werden.

Über Wayland Group Corp. Wayland ist ein vertikal integrierter Züchter und Verarbeiter von Cannabis. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau von Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsstätten in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz sowie in Allesandria im Piemont, Italien. Wayland verfolgt weltweit weitere neue Gelegenheiten, einschließlich der Abschlüsse der früher bekannt gegebenen Transaktionen im Vereinigten Königreich, in Australien, Kolumbien und Argentinien, um die Lebensqualität durch Cannabis zu verbessern.

Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.waylandgroup.com.

Ein diese Pressemitteilung begleitendes Foto finden Sie unter: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b1b765bf-496e-44ae-bb24-332c63d4724d.

Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell VP CommunicationsGraham.Farrell@waylandgroup.com Tel.: 647-643-7665

Medienanfragen: media@waylandgroup.com

Corporate Headquarters (Kanada) Wayland Group Corp. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274

European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH c/o Wayland Max-Joseph-Straße 7 80333 München

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

20.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

778457 20.02.2019