03.09.2018 - 12:07 Uhr WDR 5 Stadtgespräch am 6. September in Bad Lippspringe Nichts los in der City: Supermarkt statt Rathaus - ist das die Lösung?

Köln - Das Rathaus mitten in der Stadt abreißen und einen Supermarkt neu bauen - damit will der Bürgermeister von Bad Lippspringe seine Innenstadt beleben. Bad Lippspringe mit seinen 15.000 Einwohnern ist kein Einzelfall, viele Kleinstädte kämpfen gegen Leerstände und Verödung. Auf einem Areal groß wie ein Fußballfeld soll ein großer Supermarkt samt Parkplatz die Kaufkraft zurückholen. Das renovierungsbedürftige Rathaus aus den 1950er-Jahren müsste verschwinden. Der Investor kommt aus der Nachbarstadt Rietberg. Der Protest formiert sich: Kritiker fürchten einen Verkehrskollaps in der Kurstadt und zusätzliche Leerstände. Stadtplaner warnen vor unüberlegten Entscheidungen, halten eine Bürgerbefragung und eine Analyse für dringend erforderlich. Geniale Idee eines parteilosen Bürgermeisters oder unnötige Zerstörung des Stadtbildes? Kann ein Supermarkt an zentraler Stelle eine Stadt beleben? Welche Ideen gibt es noch gegen die Leerstände? Darüber diskutieren mit den Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort und live auf WDR 5: - Andreas Bee, Bürgermeister, Bad Lippspringe - Katharina Lücke, Bürgerinitiative dagegen, Bad Lippspringe - Barbara Thüer, Netzwerk Innenstadt NRW - Jan Heinisch, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW Moderation: Judith Schulte-Loh und Stefan Leiwen Termin: Donnerstag, 6. September 2018, 20.05 bis 21.00 Uhr Ort: Kongresshaus, Burgstr. 19, 33175 Bad Lippspringe Redaktion: Solveig Münstermann und Elke Vieth Die Diskussion wird live auf WDR 5 übertragen - in OWL auf UKW 90,6 MHz.