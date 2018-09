Der CSU-Politiker Manfred Weber will EU-Kommissionspräsident werden.

"Ich bewerbe mich als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei EVP für die Europawahlen, um Präsident der Europäischen Kommission zu werden", teilte er am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das habe er zuvor in der EVP-Fraktion angekündigt.

Der aktuelle EVP-Fraktionschef schrieb, dass er die Verbindung zwischen den Menschen und der EU erneuern wolle. "Es darf in der EU kein `Weiter so` geben. Europa ist keine Institutionen von Bürokraten und Eliten." Er werde mithelfen, Europa "zurück zu den Menschen zu bringen". Weber sieht die EU an einem "Wendepunkt". Die Europawahl 2019 entscheide über die Zukunft der EU, fügte er hinzu. Die EVP wird am 8. November über den Spitzenkandidaten für die Europawahl entscheiden.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH