SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., NL0012044747

WEBSHOP AWARDS Germany 2018-2019: SHOP APOTHEKE ist "Online-Händler des Jahres".

SHOP APOTHEKE ausgezeichnet mit dem WEBSHOP AWARD Germany 2018-2019. SHOP APOTHEKE gewinnt in der Kategorie "Online-Apotheke".

Venlo, 02. Oktober 2018. Die seit dem 24. September 2018 im deutschen Auswahlindex SDAX notierte SHOP APOTHEKE EUROPE belegt bei der Wahl der besten Online-Apotheke den ersten Platz bei den WEBSHOP AWARDS Germany 2018-2019 und ist nun "Online-Händler des Jahres". In der Online-Befragung haben sich in diesem Jahr zahlreiche renommierte Handelsketten und Online-Shops in 36 Kategorien zur Wahl gestellt. Vom 15. Mai bis zum 3. September haben rund 110.000 Verbraucher 229.855 Bewertungen zu unterschiedlichen Kriterien wie Sortiment, Preis, Produktqualität und Lieferung abgegeben.

"Mit gleich zwei Auszeichnungen - einer vom Markt und einer von Verbrauchern - war September ein sehr guter Monat für unser Unternehmen", sagt Stephan Weber, Chief Marketing Officer von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. "Nach dem SDAX-Listing am 24. September zeigt die Wahl zum ,Online-Händler des Jahres', dass wir auch bei den Kunden mit unserem breiten Produktangebot und Top-Services wie einfacher Online-Bestellung, bequemer Lieferung und exzellenter Beratungsqualität auf dem richtigen Weg sind. Das uns entgegengebrachte Vertrauen bestärkt uns darin, unsere erfolgreiche Wachstumsgeschichte weiter zielgerichtet voranzutreiben."

Die Auszeichnung zählt sowohl bei Händlern und als auch bei Verbrauchern als verlässliches Qualitätssiegel. Das auf Befragungen und Beratung im Einzelhandel spezialisierte Unternehmen Q&A Insights B.V. führt die Umfrage seit 2008 jährlich in Deutschland durch.

SHOP APOTHEKE EUROPE wird voraussichtlich am 17. Oktober 2018 vorläufige Umsatzzahlen für den Zeitraum 01. Januar bis 30. September 2018 veröffentlichen.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.

Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 3 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX gelistet.

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

02.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo

Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y07 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

729417 02.10.2018