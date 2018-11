Weekend Unlimited erweitert sein Markenportfolio um Canna Candys und Medibles Mit einem 35-prozentigen Marktanteil in der Kategorie in Südkalifornien ist Canna Candys für seine Qualität und Wirksamkeit bekannt. Vancouver, BC, Kanada (8.

andys

und

M

edibles

erweitert sein Markenportfolio um Canna C

Mit einem 35-prozentigen Marktanteil in der Kategorie in Südkalifornien ist Canna Candys für seine Qualität und Wirksamkeit bekannt.

Vancouver, BC, Kanada (8. November, 2018) ? Weekend Unlimited Inc. ("Weekend" oder das ?Unternehmen") (CSE: YOLO ? FSE: 0OS1) gibt weitere Informationen zu seinem Kaufvertrag zu marktüblichen Konditionen hinsichtlich des Erwerbs von Eigenkapitalbeteiligungen an Kaliforniens Canna Candys und Canna Medibles bekannt. Somit wird das Portfolio des Unternehmens, das seine Strategie verfolgt, die Bereiche Blüten, Extrakte und essbare Produkte auszubauen, um ein notwendiges essbares Produkt erweitert.

?Durch den Erwerb von Canna Candys und Canna Medibles wird Weekend starke Produkte in jeder der Kategorien, auf die wir uns konzentrieren, haben. Diese sind Blüten, Extrakte und essbare Produkte?, meinte Herr Cody Corrubia, President und CEO von Weekend. ?Canna Candys sind ein CBD-Produkt, während es sich bei Canna Medibles um ein THC-Produkt handelt. Das Betriebsteam ist erfahren und hat in Südkalifornien für 380 Einzelhandelsstandorte den Vertrieb aufgebaut?, fügte Herr Corrubia noch hinzu.

Höhepunkte von Canna Candys (CBD) und Canna Medibles (THC):

- für 2019 wird der gleiche Erlös von rund 2 Mio. US-$* prognostiziert

- aktive Bonbonmarke mit Vertrieb in 380 Einzelhandelsgeschäften in Südkalifornien

- 31 Geschmacksrichtungen, einzeln verpackte Bonbons und Lutscher

- starkes Betriebsteam, Produktion von neuen Fruchtgummis, Getränken und anderen Esswaren

- auf CBD beschränkte Vertriebsverträge werden in NY, FL, NJ, NC, TX, CA verhandelt

*Warenkosten von 38% basierend auf den aktuell verfügbaren Lieferkettenverträgen und Warenkosten für laborgetestete und genehmigte Rohmaterialien. Mit der Voraussage verbundene Risiken sind ein Wettbewerbs- und Kostenanstieg sowie nachteilige Veränderungen staatlicher Regelungen und bei der ständigen Verfügbarkeit von laborgetesteten und genehmigten Rohmaterialien.

Weekend hat bislang ein gesichertes Darlehen über 750.000 US-$ zur Verfügung gestellt. Es hat die Option, dieses in eine Beteiligung von 51% an dem Unternehmen, das diese Marken besitzt, umzuwandeln. Weekend hat für einen Zeitraum von 60 Tagen nach dem erstmaligen Abschluss die Option, einen weiteren Betrag von 690.000 US-$ zu zahlen und Aktien im Wert von 1.440.000 US-$ auszugeben, um somit eine weitere Beteiligung von 29% an dem Unternehmen zu erwerben, sodass es insgesamt 80% besitzt. Die letzten 20% können im Laufe von 90 Tagen nach dem ersten Abschluss für 720.000 US-$, zahlbar in bar, Aktien oder einer Kombination aus beidem, je nachdem, was die Parteien vereinbaren, erworben werden.

Die Parteien sind in den letzten Phasen der Due Diligence, deren Abschluss innerhalb von 30 Tagen erfolgen soll.

Canna Candys wird vom 14. bis 16. November auf der MJBizCon in Las Vegas ausstellen und Weekend Unlimited bewerben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mr. Cody Corrubia, President and CEO

Telefon: 1 (236) 317-2812 - 1(888) 556-YOLO (9656) (gebührenfrei in Nordamerika)

E-Mail: IR@weekendunlimited.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie ?plant?, ?erwartet?, ?wird erwartet?, ?budgetiert?, ?schätzt?, ?prognostiziert?, ?beabsichtigt?, ?glaubt? oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen ?könnten?, ?sollten?, ?würden? oder ?werden?, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, das Branchenumfeld und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen bei der Erstellung solcher Informationen als ungenau erweisen könnten, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten ? weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen ?, sofern dies nicht von den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!