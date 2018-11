Weekend Unlimited steigt in den Cannabiseinzelhandel in Alberta ein Das 6.500 Quadratfuß große Einzelhandelsgeschäft von Northern Lights Supply hat seinen Sitz in Alberta; die Eröffnung ist für Dezember 2018 geplant VANCOUVER, BC,

VANCOUVER, BC, KANADA (20. November 2018) ? Weekend Unlimited Inc. (?Weekend? oder das ?Unternehmen?) (CSE: YOLO ? FWB: 0OS1) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz abgeschlossen hat, wonach Weekend die Option auf den Erwerb von 49 Prozent der Anteile an einem Cannabis-Ladengeschäft in Nisku (Alberta) erhält.

?Northern Lights Supply hat seinen Sitz in Nisku (Alberta) an der Kreuzung zu Kanadas größtem Ölfeld-Industriegebiet, entlang des verkehrsreichsten Korridors in Alberta, dem Highway 2, und gegenüber dem internationalen Flughafen von Edmonton?, erklärte Herr Cody Corrubia, President und CEO von Weekend Unlimited.

Die Parteien haben am 15. November 2018 einen Kreditrahmenvertrag über ein wandelbares, besichertes, mit 6 Prozent verzinsliches Darlehen in Höhe von bis zu 1.200.000 Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen wird zunächst eine Vorauszahlung von 500.000 Dollar leisten. Das Unternehmen hat während der Vertragslaufzeit bis zum 31. Dezember 2022 jederzeit die Option, den vollständigen Darlehensbetrag von 1.200.000 Dollar in einen Anteilsbesitz von 49 Prozent am Ladengeschäft umzuwandeln. Die Option kann erst ausgeübt werden, wenn Weekend nach der Durchführung einer erforderlichen Due-Diligence-Prüfung die Genehmigung von der Alberta Gaming and Liquor Commission erhalten hat.

Diese Filiale ist mit 6.500 Quadratfuß Verkaufsfläche eines der größten genehmigten Ladengeschäfte für Cannabis in Alberta. Das Geschäft wurde so konzipiert, dass es von den Cannabisnahrungsmitteln und -aufgussprodukten, die im Herbst 2019 legalisiert werden sollen, profitieren wird. Die Eröffnung ist für Anfang Dezember 2018 geplant.

?Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Team von Weekend Unlimited unsere Marke in Alberta auszubauen. Seine Erfahrung wird für die Identifizierung zahlreicher Chancen in dieser neuen und aufstrebenden Branche von unschätzbarem Wert sein?, sagte Herr Derek Shields, President von Northern Lights Supply.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie ?plant?, ?erwartet?, ?wird erwartet?, ?budgetiert?, ?schätzt?, ?prognostiziert?, ?beabsichtigt?, ?glaubt? oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen ?könnten?, ?sollten?, ?würden? oder ?werden?, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, das Branchenumfeld und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen bei der Erstellung solcher Informationen als ungenau erweisen könnten, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten ? weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen ?, sofern dies nicht von den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird.

