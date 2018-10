Wehrfritz GmbH verschenkt drei Gemüsepatenschaften an Kitas

Gemüse im eigenen Kita-Garten anbauen, pflegen, ernten und erleben, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind - das will die Wehrfritz GmbH ermöglichen. In Kooperation mit der GemüseAckerdemie verschenkt sie dafür drei Gemüsepatenschaften an Einrichtungen, die ein eigenes Ackerprojekt starten möchten. Bis zum 14. November 2018 können sich Kitas und Kindergärten innerhalb Deutschlands für die Patenschaften bewerben. Die Aktion ist Teil der Jubiläumsaktion "80 Jahre. 80 gute Taten." der HABA-Firmenfamilie, zu der neben Wehrfritz neun weitere Unternehmensmarken gehören.

Bad Rodach (pts016/08.10.2018/11:25) - Gemüse im eigenen Kita-Garten anbauen, pflegen, ernten und erleben, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind - das will die Wehrfritz GmbH ermöglichen. In Kooperation mit der GemüseAckerdemie verschenkt sie dafür drei Gemüsepatenschaften an Einrichtungen, die ein eigenes Ackerprojekt starten möchten. Bis zum 14. November 2018 können sich Kitas und Kindergärten innerhalb Deutschlands für die Patenschaften bewerben. Die Aktion ist Teil der Jubiläumsaktion "80 Jahre. 80 gute Taten." der HABA-Firmenfamilie, zu der neben Wehrfritz neun weitere Unternehmensmarken gehören.

Der eigene Gemüseacker als Naturerlebnisort für Kita-Kinder

Wo kommen unsere Lebensmittel her und zu welcher Jahreszeit wird welches Gemüse angebaut und geerntet? Heutzutage fehlt vielen Kindern dieses Wissen. Die GemüseAckerdemie hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Dafür sollen mit sozialen und wirkungsorientierten Konzepten die Bedeutung von Natur und die Wertschätzung von Lebensmitteln in unserer Gesellschaft gestärkt werden. Die GemüseAckerdemie bietet dabei tatkräftige Unterstützung für Einrichtungen, die als AckerKita selbstständig Gemüse anbauen und ernten möchten.

Drei Gemüsepatenschaften für künftige AckerKitas

Dazu gehören unter anderem Fortbildungen für Erzieher/-innen rund um den Gemüseanbau, die Lieferung von Saat- und Pflanzgut sowie umfangreiche und speziell für Kinder konzipierte Bildungsmaterialien. Knapp 2.000 Kinder in 39 Kitas konnten so bereits ihre Ackerprojekte realisieren. Kindergärten und Kitas, die diesem Beispiel folgen und ihr eigenes Beet beackern möchten, können sich bis zum 14. November 2018 bei der Wehrfritz GmbH bewerben und mit ein wenig Glück selbst eine AckerKita werden. Die Bewerbung erfolgt online über die Aktionsseite: https://www.wehrfritz.de/ackerkita

Über Wehrfritz Seit 80 Jahren ist Wehrfritz der kompetente Partner, wenn es um die Möblierung und Ausstattung von sozialen Einrichtungen geht: von Kinderkrippen und Kindergärten über Schulen, Horte sowie Heime aller Art bis hin zu Mehrgenerationenhäusern und Therapieeinrichtungen. Das Produktangebot umfasst Möbel, Lehr- und Lernmaterialien, Spiel- und Arbeitsmittel, Sport- und Bewegungsangebote für drinnen und draußen sowie ein sehr breit gefächertes Angebot an Materialien zum Basteln, Werken und Kreativsein. Wehrfritz ist ein Unternehmen der HABA-Firmenfamilie.

Über die HABA-Firmenfamilie 2018 feiert die HABA-Firmenfamilie ihren 80. Geburtstag. Vor acht Jahrzehnten, am 26. April 1938, legte Eugen Habermaass den Grundstein für eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Heute in dritter Generation geführt, bereichert das weltweit agierende Familienunternehmen Familien und soziale, öffentliche wie private Einrichtungen mit vielfältigsten und hochwertigen Produkten in den Bereichen Spielen, Bildung, Mode, Möbel, Gesundheit und Leben. Mit Hauptsitz in Bad Rodach vereint die Firmenfamilie zehn Unternehmensmarken unter ihrem Dach, darunter HABA, JAKO-O und Wehrfritz. Das Gesamtunternehmen beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 360 Millionen Euro. Anlässlich des Geburtstages hat die HABA-Firmenfamilie die Jubiläumsaktion "80 Jahre. 80 gute Taten" ins Leben gerufen und verschenkt 2018/19 achtzigmal Freude.

Aussender: Wehrfritz GmbH Ansprechpartner: Catalina Vrabie Tel.: +49 9564 929 0 E-Mail: presse@wehrfritz.de Website: www.wehrfritz.com

