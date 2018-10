Weihnachten mit Braun und Oral-B – Geschenke, die von Herzen kommen

Bald beginnt die zauberhafteste Zeit des Jahres, in der wir magische Momente mit unseren Liebsten verbringen. Von Familientreffen bis hin zu lieb gewonnenen Festtagstraditionen gibt es viele Wege, die Weihnachtszeit zu genießen. Allerdings ist die Suche nach dem richtigen Geschenk Jahr für Jahr eine echte Herausforderung. Schaffen Sie auch dieses Jahr tolle Erinnerungen mit einem ganz besonderen Geschenk, das von Herzen kommt: den Tools von Braun und Oral-B.

Für Sie: Intelligente Beauty-Tools

Ob für die Mutter, Schwester, beste Freundin oder Partnerin – mit Braun können Sie sicher sein, dass jede Beschenkte das ganze Jahr über Freude an glatter und gepflegter Haut hat. Der Braun Silk-épil 9 SensoSmart SkinSpa entfernt selbst kürzeste Härchen schnell und zuverlässig. Die SensoSmartTM-Andruckkontrolle schützt vor zu starkem Druck auf der Haut und ermöglicht, mehr Härchen in nur einem Zug zu entfernen – für bis zu vier Wochen seidig glatte Haut. Ideal für Epilier-Einsteigerinnen ist der Braun Silk-épil 5, der 100 % wasserdicht ist und auch in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden kann – für eine noch angenehmere Haarentfernung. Zur Weihnachtszeit ist der Epilierer in einer exklusiven Geschenkedition mit Gesichtsreinigungsbürste und Kulturbeutel erhältlich. Eine alternative Geschenkidee ist der Braun FaceSpa Pro, das weltweit erste 3-in-1-Beautygerät zur Epilation, Reinigung und Pflege der Gesichtshaut – für Schönheit wie aus dem Kosmetiksalon. Mit dem Braun Silk-expert IPL ist eine lichtbasierte, dauerhafte Haarentfernung auch zu Hause ganz einfach möglich. Die speziell entwickelte SensoAdaptTM-Technologie misst kontinuierlich den Hautton und passt die Lichtintensität entsprechend an – für eine effiziente Anwendung und größte Sicherheit. Das Tool ist derzeit in der bunten Designer-Edition der Kapitza-Schwestern im Handel erhältlich – ein Hingucker unter jedem Weihnachtsbaum!

Für Ihn: Perfekte Rasur oder perfekt gestylter Bart ohne Kompromisse

Verschenken Sie mit den Rasierern und Bartstyling-Tools von Braun das ultimative Pflegeerlebnis. Für den besonders anspruchsvollen Mann, der den klassischen, glatt rasierten Look bevorzugt, ist der Braun Series 9 die richtige Wahl. Dank seiner fortschrittlichen Technologie bringt er Präzision und Komfort in die Morgenroutine. Der alleinige Testsieger der Stiftung Warentest (05/2017) liefert besonders hautschonende und gründliche Ergebnisse. Der Braun Series 7 passt sich auf intelligente Weise nicht nur den Gesichtskonturen jedes Mannes an, sondern auch seiner Bartdichte und ermöglicht somit eine effiziente Rasur selbst bei dichtem Bartwuchs. Zur Weihnachtszeit ist der Rasierer exklusiv mit einer Braun Armbanduhr erhältlich. Egal, ob trocken oder unter der Dusche: Der Braun Series 3 garantiert schnell und unkompliziert ein gründliches Ergebnis. Drei voneinander unabhängig bewegliche Scherelemente sorgen für eine besonders hautschonende Anwendung. Jetzt in exklusiver Weihnachtsgeschenkedition mit limitierter Kulturtasche und Rasiergel erhältlich. Für Männer, die mehr als nur ihren Bart stylen wollen, ist das Braun Multigrooming-Kit Head to Toe das perfekte Geschenk. Das All-in-1-Tool steht mit seinen Styling-, Rasur- und Trimmaufsätzen für ein präzises Styling von Kopf bis Fuß – ohne Kompromisse.

Für Sie & Ihn: Glänzende Weihnachten mit Oral-B GENIUS

Zu Weihnachten bringen die neuen Varianten der Oral-B GENIUS 10000 jeden zum Strahlen. Technische Höchstleistung wird bei dem intelligenten Zahnputzsystem dieses Jahr mit einem eleganten Look kombiniert: Die trendigen Farbvarianten Orchid Purple – ein blumig-zartes Violett – und das elegante Midnight Black setzen echte Design-Akzente unter dem Weihnachtsbaum. Die Oral-B GENIUS 10000 zeigt mithilfe des innovativen Zahnfleischschutz-Assistenten in der Oral-B App auf, wo mit zu viel Druck geputzt wird und welche Bereiche im Mundraum bislang vernachlässigt wurden – für eine perfekte Putzroutine. Qualität, die überzeugt: Baugleich mit den übrigen Oral-B GENIUS Modellen, gehört auch die Oral-B GENIUS 10000 zu den Spitzenreitern im Testlauf 11/2017 von Stiftung Warentest. Mit dem zehnten Sieg in Folge ist Oral-B damit der einzige Hersteller, der eine so langanhaltende Siegesserie im Bereich der elektrischen Zahnpflege vorweisen kann. Wer zum Fest mit einem Geschenk gleich zwei Menschen eine Freude machen möchte, greift zur limitierten Weihnachtsedition Oral-B GENIUS 10900 duo-pack mit zwei Handstücken (Farbvarianten Roségold und Midnightblack).

