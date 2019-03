Wein auf 1.700 Meter Höhe: Weiße Weinwoche in Zürs am Arlberg

Wein und Schnee passen eigentlich nicht zusammen. Weingenuss in eleganter Atmosphäre und Skifahren im Tiefschnee auf 1.700 Meter Seehöhe sind jedoch eine perfekte Kombination. Der exklusive Skiort Zürs am Arlberg in Österreich kann genau das bieten. Im traditionsreichen Hotel Arlberghaus findet von 23. März bis 30. März 2019 eine Weinwoche statt, bei der Gäste aus der ganzen Welt nach einem Tag im Schnee den Abend mit Weindegustation und Fachgesprächen über Wein ausklingen lassen können. Höhepunkt ist eine Weinpräsentation des preisgekrönten Winzers Peter Sölva aus Südtirol, dessen Familienbetrieb zu den ältesten Weinbaubetrieben in Kaltern gehört. Seit 1731 wird in der Familie mit Hingabe und Wissen Wein angebaut und veredelt.

Zürs am Arlberg (pts020/20.03.2019/10:30) - Wein und Schnee passen eigentlich nicht zusammen. Weingenuss in eleganter Atmosphäre und Skifahren im Tiefschnee auf 1.700 Meter Seehöhe sind jedoch eine perfekte Kombination. Der exklusive Skiort Zürs am Arlberg in Österreich kann genau das bieten. Im traditionsreichen Hotel Arlberghaus findet von 23. März bis 30. März 2019 eine Weinwoche statt, bei der Gäste aus der ganzen Welt nach einem Tag im Schnee den Abend mit Weindegustation und Fachgesprächen über Wein ausklingen lassen können. Höhepunkt ist eine Weinpräsentation des preisgekrönten Winzers Peter Sölva aus Südtirol, dessen Familienbetrieb zu den ältesten Weinbaubetrieben in Kaltern gehört. Seit 1731 wird in der Familie mit Hingabe und Wissen Wein angebaut und veredelt.

"Wir freuen uns, dass uns Peter Sölva seine Weine präsentiert und vor allem auf den Amistar freuen wir uns. Es ist eine besondere Komposition mehrerer Rebsorten in Kombination mit einem Anteil Spätlese, die diesen Wein zu einem echter Erlebnis machen. Amistar ist eine echte Wein-Philosophie", so Thomas Eggler, Inhaber des Hotel Arlberghaus, der auch mit seinem Haus eine echte Familientradition weiterführt, die vom Großvater, als einem der Ski-Pioniere am Arlberg, begründet wurde.

Tiefschnee-Weinwoche in Zürs am Arlberg: 23.3. bis 30.3.2019 - 7 Übernachtungen inkl. Verwöhn-Halbpension - Weinverkostung in der Vinothek mit Thomas Eggler - Weinpräsentation durch den Winzer Peter Sölva Südtirol - Weindinner mit 6 Gängen und kommentierter Weinbegleitung - Skitag mit abschließender Weinverkostung auf der Rud Alpe - 6 Flaschen exklusiver Wein zum mit nach Hause nehmen

Weitere Infos dazu im Web: https://www.arlberghaus.com/de-DE/zimmer-preise/top-angebote/weinwoche19

Der erste Skilift in Österreich stand in Zürs am Arlberg

Nicht die Tiroler sind die Begründer des Skitourismus in Österreich, sondern die Vorarlberger. Der erste Skilift entstand in Zürs am Arlberg und wurde vom Großvater von Thomas Eggler und jetzigen Inhaber des Hotel Arlberghaus mitinitiiert. "Kaum zu glauben, seit über 100 Jahren gibt es Skifahrer bei uns im Ort und seit dieser Zeit ist unser Haus eines der wenigen reinen Skihotels in Österreich. Es wird sich auch nie ändern. Wir lieben die weiße Pracht und das Skifahren und daher können wir auch unseren Gästen diese Leidenschaft vermitteln. In den letzten 20 Jahren habe ich aber auch eine zweite Leidenschaft entwickelt, die zum Wein. Kein Wunder, wenn ich versuche beide Lieben zu vereinigen. Daraus ist die Weinwoche auf 1.700 Metern entstanden", so Thomas Eggler.

Buchungen und Anfragen: Hotel Arlberghaus **** Familie Eggler Zürs 126 6763 Zürs Österreich Tel.: +43 5583 2258 E-Mail: hotel@arlberghaus.com Web: https://www.arlberghaus.com Web: https://www.arlberghaus.com/de-DE/zimmer-preise/top-angebote/weinwoche19

(Ende)

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

Zürs am Arlberg (pts020/20.03.2019/10:30)