Wein.Feinkost im WeinWerk

Neusiedl am See (pts009/25.05.2018/09:00) - Das Burgenland und insbesondere die Gegend rund um den Neusiedler See ist ein Genussland. Die Menschen in der pannonischen Tiefebene verstehen es, guten Geschmack in hochwertigen Produkten zum Ausdruck zu bringen. Das Weinwerk Burgenland in Neusiedl am See gilt als Botschafter dieser pannonischen Kulinarik und Weintradition. Die trendige Vinothek in Neusiedl am See versammelt bereits seit 2002 die besten Weine des Landes unter einem Dach. Das Weinwerk gilt als Erfolgsmodell, weil nicht nur burgenländische Top-Weine und köstliche Spezialitäten der Region vermarktet werden, sondern dort auch ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten wird.

Am 1. und 2. Juni steht ein Höhepunkt des heurigen Genussjahres ins Haus: die WeinFeinkost. Der urige Weinwerk-Stadl verwandelt sich an diesen beiden Tagen in eine kleine Genussmeile, die alle Stückerln spielt: Probiert werden dürfen g'schmackige Spezialitäten von renommierten burgenländischen Produzenten ebenso, wie von kleinen Selbstvermarktern. Geboten werden pannonische Gerichte für den anspruchsvollen Gaumen und den kleinen Hunger. Vom eingelegten Schafskäse über das Mangalitza-Würstl bis hin zum Schmankerlteller oder burgenländischen Apfelringen in Schokolade.

Untrennbar verbunden mit dem Burgenland und damit auch mit dem Neusiedler Weinwerk: der Wein. Er bekommt den ihm gebührenden Logenplatz. Die ausgezeichneten Tropfen des östlichsten österreichischen Weingebietes stehen im Mittelpunkt des Events. Über 150 feine Weine von rund 100 Top-Winzerinnen und Winzern aus dem ganzen Burgenland stehen zur Verkostung bereit. Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern bietet sich die einzigartige Möglichkeit, die ganze, vielfältige Bandbreite burgenländischer Weine kennenzulernen. Pannonisches Lebensgefühl ist natürlich ebenso zu spüren und zu genießen. Erst recht, wenn am Freitag die jazzigen Töne der Gruppe "Jazzthat" und die Ohrwürmer des Trios "P3" erklingen und am Samstag die Lokalmadatoren, "Polka Beatles" auftreten. Übrigens: Eintritt frei!

Info: http://www.weinwerk.at und http://www.neusiedlersee.com

