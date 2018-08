Wein und genussvolle Feste im Herbst

Wenn die milden Sonnenstrahlen des Altweibersommers den Neusiedler See noch einmal erwärmen und die Landschaft in herbstliche Farben getaucht wird, dann ist es soweit: "Wein im pannonischen Herbst" beginnt und lockt Genussmenschen aus Nah und Fern in die Region Neusiedler See. Um gemeinsam Wein & Kulinarik zu einer der schönsten Jahreszeiten zu genießen. Jetzt nämlich, ist die beste Zeit um von der eingefahrenen Ernte zu gustieren. Und es ist bei weitem nicht nur der bekannt exzellente frische Rebensaft, der begeistert. Es ist die gesamte "Kulinarikkette", die absolut zu überzeugen weiß - vom frischen Gemüse über das knusprige Gansl bis hin zu den herzlichen Gastgebern und - natürlich - zu den vielen genussvollen Festen!

Neusiedl (pts006/31.08.2018/09:00) - Wenn die milden Sonnenstrahlen des Altweibersommers den Neusiedler See noch einmal erwärmen und die Landschaft in herbstliche Farben getaucht wird, dann ist es soweit: "Wein im pannonischen Herbst" beginnt und lockt Genussmenschen aus Nah und Fern in die Region Neusiedler See. Um gemeinsam Wein & Kulinarik zu einer der schönsten Jahreszeiten zu genießen. Jetzt nämlich, ist die beste Zeit um von der eingefahrenen Ernte zu gustieren. Und es ist bei weitem nicht nur der bekannt exzellente frische Rebensaft, der begeistert. Es ist die gesamte "Kulinarikkette", die absolut zu überzeugen weiß - vom frischen Gemüse über das knusprige Gansl bis hin zu den herzlichen Gastgebern und - natürlich - zu den vielen genussvollen Festen!

Und feiern können die Nordburgenländer mit ihren Gästen wahrlich. Beispiele gefällig: Das "Pan O Gusto" in Eisenstadt etwa gleich Anfang September, das Mörbischer Weinlesefest Ende September, der Purbacher Kellergassenheurige und das Blunzenfest oder auch Gols.Ist.Gold Anfang Oktober. Nahtloser Übergang dann in das Gans.Burgenland.Genussfestival in Rust, Gans.Oggau und Podersdorfer Gänsemarsch Mitte Oktober, Trausdorfer Weinleseparty am Weingut Esterházy und die Wein- & Kulturtage in Mönchhof am Ende des Monats. Aber wie gesagt: Das sind nur einige Beispiele für die zahlreichen Wein- und Genussfeste rund um den Neusiedler See.

Mit den Tagen des Martinilobens strebt der pannonische Herbst dann seinem Höhepunkt entgegen. Das "Martiniloben" stellt eine über lange Zeit überlieferte Tradition in der Region Neusiedler See dar. Früher gingen die Weinbauern am 11. November von Keller zu Keller, um die jungen Weine der eingebrachten Ernte zu verkosten, sie zu beurteilen und zu benennen. War der junge Wein reif, wurde er getauft und offiziell zum Wein erklärt. Das "Martiniloben" hat sich so am Neusiedler See zu einem kulinarischen Fest der Sinne entwickelt, das sowohl Einheimische als auch Gäste begeistert zelebrieren. Weitblick gestattet die Landschaft rund um den Neusiedler See, Einblick gewähren die Winzer in ihre Keller und herrliche Ausblicke auf knusprige Gänse in allen erdenklichen Variationen bieten die Speisekarten der Gastronomen.

Und das Beste für alle Genießer: Mit der neuen Neusiedler See Card, die jetzt an 365 Tagen im Jahr gültig ist, können Gäste, die in einem Partnerbetrieb nächtigen, kostenlos mit dem öffentlichen Verkehr rund um den See fahren. Immer mit gutem Gewissen - auch für Weinfreunde!

Weitere Infos unter: http://www.neusiedlersee.com

