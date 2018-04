Wein von Matthias Schweighöfer, Joko Winterscheidt und Juliane Eller bei REWE

Köln - Grauburgunder der "III Freunde" bundesweit in allen Märkten und online erhältlich Wein mit Star-Potenzial: Ab Montag (23. April) wird der trockene Grauburgunder "III Freunde" aus dem Anbaugebiet Rheinhessen von Jung-Winzerin Juliane Eller, Schauspieler Matthias Schweighöfer und ...

Wein mit Star-Potenzial: Ab Montag (23. April) wird der trockene Grauburgunder "III Freunde" aus dem Anbaugebiet Rheinhessen von Jung-Winzerin Juliane Eller, Schauspieler Matthias Schweighöfer und Moderator Joko Winterscheidt bei REWE ins Sortiment genommen. Für 9,90 Euro ist der Weißwein in mehr als 3.000 REWE-Märkten, beim Kölner Weinkeller sowie online beim REWE Lieferservice und unter Weinfreunde.de erhältlich.

Wenn Freunde sich bei einem Glas Wein zusammensetzen, kommen dabei oft die besten Ideen heraus. So auch bei Winzerin Juliane Eller, Schauspieler Matthias Schweighöfer und Moderator Joko Winterscheidt. Aus der Leidenschaft zu einem guten Wein entstand die Idee, selbst einen Wein zu produzieren und gemeinsam zu entwickeln. Die Winzerin aus Rheinhessen hat vor einigen Jahren das elterliche Weingut in Alsheim übernommen und vertreibt nun ihre eigenen JUWEL-Weine, darunter auch seit dem vergangenen Jahr den "III Freunde"-Grauburgunder trocken. Dieser überzeugt durch einen vollmundigen Geschmack und eine feine Säure. "Was gibt es Schöneres, als mit Freunden Dinge zu machen, die einem unfassbar viel Spaß machen? Nichts, außer vielleicht mit Freunden einen eigenen Wein zu machen", so Joko Winterscheidt zum "III Freunde" Wein.

"Wir freuen uns, als erster Lebensmitteleinzelhändler den 'III Freunde'-Wein ins Sortiment nehmen zu können. Dabei stellen wir wieder unter Beweis, dass wir nicht nur Gründerideen in unsere Regale bringen, sondern auch kontinuierlich unsere Sortimente mit innovativen Artikeln und Ideen ergänzen und für alle Kundengruppen ausbauen. Denn "III Freunde" verkörpert frischen und innovativen Weinbau, die Weine sprechen vor allem junge Menschen an. Der Grauburgunder wird nicht nur stationär in über 3.000 REWE-Märkten angeboten, sondern auch online bei unserem Lieferservice sowie unserem Wein-Online-Shop Weinfreunde.de. Damit bieten wir dem Trio eine breite Plattform für die Vermarktung ihres hervorragenden Weines", erklärt Hans-Jürgen Moog, bei REWE für den Einkauf und die Eigenmarken verantwortlich.

Grauburgunder ist eine Perle. Kaum eine Rebsorte ist so zugänglich für verschiedene Geschmäcker. Der trockene III FREUNDE Grauburgunder ist dicht, cremig und elegant, er hat eine feine Melonennote. Im Geschmack ist der Wein vollmundig, hat viel Frucht, Schmelz und eine tolle Balance. Der puristische Easy-Drinking-Wein mit hohem Qualitätsanspruch verspricht unbekümmerten, entspannten Weingenuss und unverfälschte Trinkfreude.

"Wie gute Freunde all ihre Stärken in die Freundschaft einbringen, so auch die Region Rheinhessen in unseren Grauburgunder. Die tiefgründigen Kalkböden sorgen für Eleganz und Struktur, die sonnigen Hänge für Reife und Saftigkeit. In jeder Flasche steckt unser Herzblut, jedes Glas überzeugt mit seiner Einzigartigkeit", freut sich Winzerin Juliane Eller über den gemeinsam entwickelten Wein.

