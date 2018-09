Weiße Esel im Sandeck, Salzaster in den Lacken

Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel umschmeichelt diesen Ort mit seinen Schönheiten von Flora und Fauna; er ist weit weg vom Rummel und Trubel und doch gerade jetzt im Herbst eines der beliebtesten Ziele der Österreicher: Illmitz und auch die anderen am und um den Neusiedler See sind in der Zeit der Lese und des ersten frischen Weins ein ganz besonderer Ort. Aber aufgrund seiner Lage eigentlich das ganze Jahr über...

Illmitz/Neusiedler See (pts009/20.09.2018/11:00) - Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel umschmeichelt diesen Ort mit seinen Schönheiten von Flora und Fauna; er ist weit weg vom Rummel und Trubel und doch gerade jetzt im Herbst eines der beliebtesten Ziele der Österreicher: Illmitz und auch die anderen am und um den Neusiedler See sind in der Zeit der Lese und des ersten frischen Weins ein ganz besonderer Ort. Aber aufgrund seiner Lage eigentlich das ganze Jahr über...

Jetzt im Herbst kann das "Juwel des Seewinkels", wie der kleine Ort immer wieder bezeichnet wird, ganz besonders punkten. Nicht nur mit den bekannten Weinen von internationaler Klasse und der ausgezeichneten Gastronomie und Hotellerie. Im Sandeck etwa finden Radfahrer die seltenen Weißen Esel. Zu betrachten zu ebener Erde - aber auch von einem alten Wachturm aus, der den Blick frei gibt in den einzigartigen Schilfgürtel. Ein perfekter Platz für Entspannung mit Aussicht inmitten der pannonischen Tiefebene.

Während Windsurfer und Kiter die herbstlichen Winde am Steppensee nutzen, um gekonnt Manöver in den See zu zirkeln, machen sich Ornithologen und Hobbyvogelkundler in Illmitz etwa vom Nationalparkzentrum auf zu den besten Motiven. Ausgerüstet mit Spektiven, Kameras und hochwertigen Ferngläsern. Kiebitzregenpfeifer, Sanderling, Zwergstrandläufer, Sichelstrandläufer, Alpenstrandläufer oder Dunkler Wasserläufer nutzen die Seewinkellacken als Rast- und Futterplatz auf dem Weg in ihr Winterquartier. Aber auch Säbelschnäbler, Kiebitz und der Großer Brachvogel sowie große Scharen verschiedener Entenarten bevölkern die Gewässer im Nationalparkgebiet. Ein Ereignis lässt aber die Herzen aller Vogelfreunde höher schlagen - der Gänsestrich.

An den salzhaltigen ausgetrockneten Lackenufern und in den Wiesen wiederum wächst die pannonische Salzaster. Die Blüten der Pflanze lässt ganze Landstriche wie einen rosa-lila Teppich erscheinen. Eine perfekte Kulisse eben, um Vögel zu erkunden und Bilder einzufangen.

Alles auf einen Blick unter: http://www.neusiedlersee.com

