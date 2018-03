Weitere Expansion von Hilton in Frankreich

Nach Ankündigung seines fokussierten Serviceangebots durch die Marken Hilton Garden Inn und Hampton by Hilton in Frankreich im Rahmen der letztjährigen MIPIM Konferenz in Cannes, führt Hilton (NYSE: HLT) nun seine Expansionspolitik im französischen Mid-Market-Segment mit zwei neuen Häusern fort.

Der Konzern hat einen Franchise-Vertrag mit der Naos Hôtel Groupe bzw. der NT Hotel Gallery über die Eröffnung eines Hilton Garden Inn Hotels im Pariser Vorort Massy und eines Hampton by Hilton Hotels in der Nähe des Flughafens von Toulouse unterzeichnet.

Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President, Development, EMEA bei Hilton, erklärte: „Beide neuen Projekte unterstützen unser Streben nach Ausdehnung unseres Portfolios in Frankreich durch Einführung neuer Marken an bedeutenden Verkehrsknotenpunkten. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Toulouse Airport 1,1 Millionen Passagiere mehr als im Jahr 2016 und somit einen Rekordzuwachs, während der Massy Bahnhofskomplex über direkte Verbindungen mit Nantes, Lyon, Marseille, Grenoble, Toulouse und Straßburg verfügt. Diese bedeutenden Drehkreuze werden die Nachfrage nach diesen beiden hochwertigen Erschließungen stark antreiben.“

Hilton Garden Inn Massy

Das Hotel wird Teil eines Mischnutzungsprojekts sein, das Wohn- und Einzelhandelsraum sowie ein Kino- und Kongresszentrum umfasst. Das Haus liegt direkt neben dem Toulouser Hauptbahnhof, der von dem französischen Intercity-Hochgeschwindigkeitszug TGV genutzt wird und über eine direkte Metro-Verbindung zum Pariser Stadtzentrum verfügt. Das Hotel ist somit von allen französischen Großstädten und vom Stadtzentrum der Hauptstadt bequem zu erreichen. Das Hotel mit seinen 152 Gästezimmern ist durch einen unverwechselbaren, geometrisch geformten Turm gekennzeichnet, der von dem weltbekannten Architekten Christian de Portzamparc entworfen wurde.

Pascal Lemarchand, CEO der Naos Hôtel Groupe, erklärte: „Nach der Bildung einer Partnerschaft mit Hilton und der Ankündigung von drei Hotels im vergangenen Jahr waren wir bestrebt, diese Beziehung weiterzuentwickeln und weitere Häuser dieser Marken zu eröffnen. Hilton Garden Inn Massy wird im Zentrum der Neugestaltung von Massy stehen und wir freuen uns darauf, im nächsten Sommer dort Gäste begrüßen zu können.“

Die Anschrift von Hilton Garden Inn Massy lautet: Avenue Carnot/Place du Grand Ouest, 91300, Massy.

Hampton by Hilton Toulouse Airport

In einer Entfernung von lediglich rund 600 Metern zum Flughafenterminal und 800 Metern zum Blagnac Shopping Centre wird das Hampton by Hilton Toulouse Airport eine bequeme neue Option für Passagiere bieten, die in Toulouse Zwischenstation machen. Das Hotel verfügt über 126 Gästezimmer, ein Fitness-Center, eine Arbeitszone und ein Grab-and-Go-F&B-Angebot.

Nicolas Andrieu, NT Hotel Gallery, erklärte: „Wir freuen uns, die Hotelmarke Hilton zum ersten Mal im Stadtzentrum von Toulouse einzuführen. Als führende internationale Marke stellt Hampton by Hilton die Verbindung zu einem Publikum erfahrener internationaler Flugreisender und insbesondere zu einem treuen Stamm von mehr als 71 Millionen Hilton Honors Gästen her. Wir freuen uns bereits auf die Begrüßung dieser Besucher in Toulouse.“

Die Anschrift von Hampton by Hilton Toulouse Airport lautet: 92 rue Bordebasse, Blagnac.

Hilton betreibt gegenwärtig neun Hotels in Frankreich unter drei Markennamen. Das Unternehmen wird seine Marktpräsenz mit einer Pipeline von 14 Häusern mehr als verdoppeln und in diesem Jahr durch die Eröffnung von Hilton Garden Inn Bordeaux Centre Gare und Hampton by Hilton Paris Clichy zwei neue Marken einführen. Beide Hotels werden von der Naos Hôtel Groupe betrieben.

Weitere Informationen über Hampton by Hilton und Hilton Garden Inn finden Sie unter news.hampton.com oder news.hiltongardeninn.com .

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 14 Weltmarken mit über 5.200 Häusern und mehr als 856.000 Zimmern in 105 Ländern und Regionen. Hilton hält an seiner Mission fest, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und dafür besondere Erlebnisse zu bieten in jedem Hotel, für jeden Gast, bei jeder Gelegenheit. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Mit Hilton Honors betreibt das Unternehmen außerdem ein preisgekröntes Gästebonusprogramm. Mitglieder von Hilton Honors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, haben sofortigen Zugang zu Leistungen wie einem Schieberegler zur flexiblen Zahlung, mit dem Mitglieder genau festlegen können, wie viele Punkte sie mit Geldzahlung verbinden möchten, einem exklusiven Mitgliederrabatt, den es nirgendwo sonst gibt, sowie standardmäßig kostenlosem WLAN. Weitere Informationen finden Sie unter newsroom.hilton.com und besuchen Sie Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über Hilton Garden Inn

Die preisgekrönte Hilton Garden Inn Hotelmarke bietet Gästen gehobene Unterkünfte und moderne Annehmlichkeiten, die für ein erfolgreiches und komfortables Erlebnis für Geschäftsreisende und Urlauber sorgen. Das Hilton Garden Inn Versprechen besteht, um die Aufenthalte der Gäste zu verbessern. GARANTIERT. Als anerkannter führender Anbieter für Speisen und Getränke bietet Hilton Garden Inn täglich auf Bestellung zubereitetes Frühstück sowie Restaurants und Bars mit Full-Service-Angebot. Teammitglieder, die in mehr als 770 Hotels weltweit arbeiten, sind ständig bemüht, Reisenden eine Hotelerfahrung zu bieten, die luxuriöse, aber auch bezahlbare Unterkünfte miteinschließt. Hilton Garden Inn ist Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Gästebonusprogramm für die 14 verschiedenen Hotelmarken von Hilton. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Kanäle von Hilton buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorteilen, einschließlich eines Schiebereglers zur flexiblen Zahlung, der es Mitgliedern erlaubt aus nahezu jeder Kombination von Punkten und Geld auszuwählen, um einen Aufenthalt zu buchen, einem exklusiven Mitgliederrabatt, der nirgendwo sonst angeboten wird, kostenfreiem Standard-WLAN und digitalen Annehmlichkeiten, wie das digitale Check-in mit Zimmerauswahl und einem digitalen Schlüssel (bei ausgewählten Standorten), die ausschließlich über die branchenführende Hilton Honors App verfügbar sind. Weitere Informationen über Hilton Garden Inn finden Sie unter www.hgi.com oder news.hgi.com oder besuchen Sie soziale Medien auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram.

Über Hampton by Hilton

Laut Entrepreneur® ist Hampton by Hilton seit neun Jahren die Nummer 1 der Franchiseunternehmen. Dazu gehören auch Hampton Inn by Hilton und Hampton Inn & Suites by Hilton. Die Marke bietet preisbewussten und qualitätsorientierten Reisenden mehr als 2.330 Hotels mit über 237.000 Zimmern in 21 Ländern und Regionen. Qualitativ hochwertige Unterkünfte und Zusatzleistungen, wie kostenloses WLAN und kostenloses warmes Frühstück und On The RunTM Frühstücksbeutel, machen Hampton by Hilton zum Marktführer in seinem Segment. Hampton by Hilton Teammitglieder betreuen die Gäste in einer freundlichen, authentischen und liebevollen Art und Weise - der Hamptonality. Jedes Hampton by Hilton Hotel bietet vollständige Zufriedenheit durch die 100% Hampton® Guarantee. Hampton by Hilton ist Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Gästebonusprogramm für Hiltons 14 verschiedene Hotelmarken. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Kanäle von Hilton buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorteilen, einschließlich eines Schiebereglers zur flexiblen Zahlung, der es Mitgliedern erlaubt aus nahezu jeder Kombination von Punkten und Geld auszuwählen, um einen Aufenthalt zu buchen, einer exklusiven Mitgliedsrate, die nirgendwo sonst angeboten wird, kostenlosem Standard-WLAN und digitalen Annehmlichkeiten, wie digitales Check-in mit Zimmerauswahl und dem digitalen Schlüssel (bei ausgewählten Standorten), die ausschließlich über die branchenführende Hilton Honors App verfügbar sind. Weitere Informationen über Hampton by Hilton finden Sie unter www.hampton.com oder news.hampton.com und besuchen Sie Facebook, Twitter, YouTube und Instagram.

