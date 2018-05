Weltneuheit KitKat Ruby nur bei REWE erhältlich

Köln - Exklusive Handelskooperation mit Nestlé gestartet Wenn sich am Montag (7. Mai) die Türen der bundesweit über 3.000 REWE-Märkte öffnen, dürfte der Run auf einen der innovativsten Süßwarenartikel im Schokoladenbereich groß sein: Im Rahmen einer exklusiven Handelskooperation mit ...

Köln - Exklusive Handelskooperation mit Nestlé gestartet

Wenn sich am Montag (7. Mai) die Türen der bundesweit über 3.000 REWE-Märkte öffnen, dürfte der Run auf einen der innovativsten Süßwarenartikel im Schokoladenbereich groß sein: Im Rahmen einer exklusiven Handelskooperation mit Nestlé bietet REWE als einziger Lebensmittelhändler in Deutschland seinen Kunden den einzigartigen und heiß begehrten KitKat Ruby an. Der ikonische Riegel im Vier-Finger-Format und mit knusprigen Waffeln ist mit einer neuen rosafarbenen Schokoladensorte überzogen - ganz ohne künstliche Farbstoffe. Die Ruby-Schokolade ist die vierte natürliche Schokoladensorte nach dunkler, weißer und Milchschokolade. Der fruchtig-beerige Geschmack sowie der charakteristische Farbton stammen allein aus der UTZ-zertifizierten Kakaobohne. Das Schweizer Unternehmen Barry Callebaut entdeckte die besondere Ruby-Kakaobohne bereits vor zehn Jahre und perfektionierte seitdem die Herstellung und Veredelung der rosafarbenen Schokolade.

"Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Sortimente und bieten fortwährend Innovationen und Produktneuheiten an", betont Hans-Jürgen Moog, bei REWE für den Einkauf verantwortlich. "Durch Vermarktungskooperationen mit Herstellern wie Nestlé setzen wir auf beliebte und traditionsreiche Namen, erprobte Konzepte und verkaufsstarke Artikel. Mit der Entdeckung der neuen Schokoladensorte Ruby war uns schnell klar, dass wir diese Weltneuheit mit unseren Kunden teilen möchten." Kultartikel haben eines gemeinsam: Sie wecken Begehrlichkeit, sind aufmerksamkeitsstark und nur limitiert verfügbar. Daran knüpft auch der bisherige Erfolg von KitKat Ruby an. Erstmalig wurde die Neuheit in Japan und Korea eingeführt, wo sie binnen Minuten ausverkauft war. Auf diesen Hype setzen die Hersteller auch in Europa. In Deutschland wird der Schokoladenriegel, der im Nestlé Schokoladenwerk in Hamburg produziert wird, exklusiv ab dem 7. Mai zu einem Preis von 1,49 Euro (UVP) bei allen teilnehmenden REWE-Märkten verfügbar sein - solange der Vorrat reicht.

Über REWE:

Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiter in rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.

