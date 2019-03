Weltweit elf neue Partner/Principals für Heidrick & Struggles

Chicago - "Bei Heidrick & Struggles konzentrieren wir uns auf Top-Talente aus verschiedenen Sektoren. Wir suchen Einzelpersonen, die für unsere Kunden als vertrauenswürdige Führungsberater und für unsere Teams als starke Führungskräfte fungieren", so Krishnan Rajagopalan, President and CEO, Heidrick ...

"Bei Heidrick & Struggles konzentrieren wir uns auf Top-Talente aus verschiedenen Sektoren. Wir suchen Einzelpersonen, die für unsere Kunden als vertrauenswürdige Führungsberater und für unsere Teams als starke Führungskräfte fungieren", so Krishnan Rajagopalan, President and CEO, Heidrick & Struggles. "Die Kompetenz unserer neuen Partner wird dazu beitragen, die Führungsteams und -organisationen unserer Kunden weiter auszubauen, und wir freuen uns auf die vielen Beiträge, die unsere neuen Consultants in unserer Firma leisten werden."

Executive Search

Nordamerika: Chris Careccia, Partner (Miami Beach/New York); Valerie Corradini, Principal (San Francisco); Nancy McGee, Principal (San Francisco) und Samantha Smith, Principal (New York)

- Herr Careccia (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o= 2416233-1&h=400184176&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D2277377781%26u%3Dhttps%253A%252F%2 52Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FCareccia_Chri s_24381%26a%3DCareccia&a=Herr+Careccia) schloss sich der Global Technology & Services Practice als Partner an und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Consulting und der Leadership Talent-Beratung mit. Er leitet Strategie-, Operations- sowie Digital- und Techologie-Suchen der nächsten Generation in den Bereichen Unternehmensberatung und Technologie. - Frau Corradini (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2416233-1&h=3691905920&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft% 3D0%26l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D3793999992%26u%3Dhttps%253A%252F %252Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FCorradi ni_Valerie_24444%26a%3DCorradini&a=Frau+Corradini) trat der Financial Services Practice als Principal bei und spezialisiert sich auf die Platzierung und Entwicklung von Führungskräften in den Bereichen Anlage- und Vermögensverwaltung, Einzelhandelsvermittlung, Bankwesen, Zahlungsverkehr und Finanztechnologie. Sie kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung im Personalwesen und Vertrieb globaler Unternehmen zurückblicken. - Frau McGee (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=241 6233-1&h=1627587606&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0% 26l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D324309154%26u%3Dhttps%253A%252F%252F www.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FMcGee_Nancy_ 24387%26a%3DMcGee&a=Frau+McGee) schloss sich der Healthcare & Life Sciences Practice als Principal an. Sie verfügt über tiefgehende Kenntnisse im Gesundheitswesen und mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Überwachung der strategischen Ausrichtung großer Unternehmen und der Gestaltung ihrer Führungsteams. - Frau Smith (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=241 6233-1&h=1727320565&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0% 26l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D2150285670%26u%3Dhttps%253A%252F%252 Fheidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FSmith_Samantha_ 17663%26a%3DSmith&a=Frau+Smith) kam zur Global Technology & Services Practice als Principal zurück. Ihr Spezialgebiet sind hochrangige Aufgaben in vielen Bereichen, darunter Internet für Verbraucher, eCommerce, Zahlungsverkehr, Internet of Things sowie Big Data und Analytics.

Europa: Matthieu Galian, Principal (Paris)

- Herr Galian (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=24 16233-1&h=604709776&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0% 26l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D3093206482%26u%3Dhttps%253A%252F%252 Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FGalian_Matt hieu_24371%26a%3DGalian&a=Herr+Galian) trat der Legal, Risk & Compliance Practice als Principal bei. Er unterstützt die Entwicklung des Unternehmens in Zusammenarbeit mit Anwaltskanzleien in Frankreich und Kontinentaleuropa und er fungiert als Experte für bestimmte Mandate für Generalsekretäre, Justitiare und juristische Vorstände.

Asien-Pazifik: Ming Luo, Principal (Beijing); Jiat-Hui Wu, Partner (Singapur) und Ed Zheng, Partner (Shanghai)

- Frau Luo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=24162 33-1&h=3283904858&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26 l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D3119267776%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fw ww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FLuo_Ming_2443 8%26a%3DLuo&a=Frau+Luo) kam als Principal zur Healthcare & Life Sciences Practice mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Executive Search in zahlreichen Sektoren von multinationalen und chinesischen Unternehmen. - Frau Wu (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=241623 3-1&h=59641041&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3 Den%26o%3D2416233-1%26h%3D773556603%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.h eidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FWu_Jiat_Hui_24421 %26a%3DWu&a=Frau+Wu) trat der Financial Services Practice als Partner bei. Sie verfügt über Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Bankwesen, Versicherungs- und Finanztechnologie sowie über praktische Erfahrungen in den Bereichen Technologie und Operations, digitale Transformation und Personalwesen. - Herr Zheng (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=241 6233-1&h=1056645565&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0% 26l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D1955119037%26u%3Dhttps%253A%252F%252 Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FZheng_Ed_24 422%26a%3DZheng&a=Herr+Zheng) schloss sich der Global Technology & Services Practice als Partner an und unterstützt lokale und multinationale Unternehmen bei ihren Führungsaufgaben. Er kann mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung und im Vertrieb/Marketing vorweisen.

Heidrick Consulting

Nordamerika: Mark Zorbas, Principal (Houston)

- Herr Zorbas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=24 16233-1&h=2285873480&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D465358%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhe idrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FZorbas_Mark_24378% 26a%3DZorbas&a=Herr+Zorbas) trat Heidrick Consulting als Principal bei und konzentriert sich darauf, wirkungsvolle Führungs- und Arbeitsplatzstrategien weltweit in kulturell vielfältigen Unternehmen umzusetzen. Seine mehr als 20 Jahre Erfahrung im Personalwesen umfasst die Bereiche Energie, Finanzdienstleistungen, Technologie und Bildung.

Europa: Jennifer Flock, Partner (Paris) und Alistair Reily, Principal (London)

- Frau Flock (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=241 6233-1&h=2471743812&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0% 26l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D3688285614%26u%3Dhttps%253A%252F%252 Fwww.heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FFlock_Jenni fer_24321%26a%3DFlock&a=Frau+Flock) kam als Partner zu Heidrick Consulting. Sie konzentriert sich darauf, leitenden Angestellten und Führungsteams zu einem besseren Verständnis von Best Practices für Inklusion und Diversität zu verhelfen, um die Unternehmensleistung zu steigern. - Herr Reily (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=241 6233-1&h=209736177&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2 6l%3Den%26o%3D2416233-1%26h%3D1969887930%26u%3Dhttps%253A%252F%252F heidrick.com%252FWhere-We-Work%252FConsultants%252FReily_Alistair_2 4277%26a%3DReily&a=Herr+Reily) schloss sich Heidrick Consulting als Principal an. Er kann auf mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden zurückblicken, um sich großen Herausforderungen in Bezug auf die Beurteilung, Entwicklung und das Talent von Führungskräften in einer Reihe von Branchen zu stellen.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) erfüllt die Talent- und Führungsanforderungen der weltweit großen Unternehmen als zuverlässiger Berater für Executive Search, Leadership Assessment & Development, Organisations- und Team-Effektivität und Unternehmenskulturgestaltung. Heidrick & Struggles war bereits schon vor 60 Jahren Pionier im Bereich Executive Search. Heute bietet das Unternehmen integrierte Führungslösungen an, um seinen Kunden zu verbesserten Geschäftsaktivitäten zu verhelfen.® www.heidrick.com

