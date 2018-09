Weltweites Start-up-Programm: Circula und MotionTag gewinnen Visa's Everywhere Initiative D/A/CH

Frankfurt am Main - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Visa (NYSE:V) hat die beiden Berliner Unternehmen Circula und MotionTag als Gewinner des Start-up-Programms Visa's Everywhere Initiative ausgezeichnet, ...

Visa (NYSE:V) hat die beiden Berliner Unternehmen Circula und MotionTag als Gewinner des Start-up-Programms Visa's Everywhere Initiative ausgezeichnet, das zum ersten Mal mit Fokus auf die deutschsprachigen Märkte ausgerichtet wurde. Die siegreichen Start-ups erhalten für ihre erfolgreichen Pitches in zwei verschiedenen Kategorien Preisgelder in Gesamthöhe von 50.000 Euro. Die Gewinner haben die Chance, Teil eines Förderprogramms zu werden, bei dem Visa sie dabei unterstützt, neue Lösungen zu pilotieren. Zudem können sie Zugang zu Mentoren aus Visa Führungsteams und zu Technologien bekommen, darunter die Visa APIs.

Die Initiative ist Teil des "Fintech-Fast-Track"-Programms von Visa. Dieses vereinfacht und beschleunigt den Zugang europäischer Fintechs zum weltweiten Netzwerk von Visa, damit sie ihr Geschäft ausbauen und neue Kundenerlebnisse schaffen können. Visa hat ein europäisches Investitionsprogramm über 100 Millionen US-Dollar ins Leben gerufen. Damit investiert Visa stärker in Start-ups, um das wachsende Fintech-Ökosystem in Europa zu unterstützen.

Zehn Start-ups aus fünf verschiedenen Ländern haben sich unter mehr als 250 Einreichungen durchgesetzt und für das Finale im Frankfurter TechQuartier qualifiziert. Die Einreichungen für beide Kategorien mussten explizit auf die Märkte des deutschsprachigen Raumes (D/A/CH-Region) ausgerichtet sein. Mit je 25.000 Euro Preisgeld wurden folgende Start-ups ausgezeichnet:

Circula (Berlin) - Daily Customer Experience in Payments Challenge: Circula hat Deutschlands erste mobile und GoBD-konforme Spesenmanagement-App für KMUs entwickelt. Im vorgestellten Use-Case möchte Circula gemeinsam mit Visa eine benutzerfreundliche, papier- und bargeldlose Lösung für die Reisekostenabrechnung entwickeln, die Visa seinen Kunden und Partnern zur Verfügung stellen kann.

MotionTag (Berlin) - Future Ecosystem for Payments Challenge: MotionTag bietet eine Smartphone-basierte Ticketing-Technologie für Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel. Im vorgestellten Use-Case würden Fahrgäste mit nur einem Klick ein Ticket erhalten und mit Visa genau für den Abschnitt bezahlen, den sie fahren.

Beide Gewinner wurden von einer vierköpfigen Jury bestimmt. Darüber hinaus konnten alle anwesenden Gäste für das Start-up abstimmen, dessen Pitch-Präsentation sie am überzeugendsten fanden. Der Publikumspreis ging ebenfalls an MotionTag.

"Wir wollen neue Wege gehen, um innovatives Bezahlen zu ermöglichen. Deshalb arbeitet Visa weltweit und natürlich auch in den deutschsprachigen Ländern mit der Start-up- und Fintech-Community zusammen. Herzlichen Glückwunsch an die Sieger Circula und MotionTag. Die Gewinner haben beeindruckende Anwendungsfälle präsentiert, mit denen die Kundenzufriedenheit beim Bezahlen im Alltag verbessert und neue Umfelder für das digitale Bezahlen erschlossen werden können. Wir freuen uns darauf, mit diesen spannenden Unternehmen zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre Ideen weiter auszuarbeiten und auf die nächste Stufe zu heben", sagt Albrecht Kiel, Regional Managing Director Central Europe bei Visa.

Das weltweite Start-up-Programm von Visa wurde 2015 zum ersten Mal in den USA gestartet. Insgesamt haben seitdem mehr als 3,950 Start-ups aus Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien und Afrika teilgenommen, die zusammen mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln erhalten haben. 215 Finalisten und 65 Gewinner wurden bisher gekürt. Weitere Information über Visa's Everywhere Initiative D/A/CH finden Sie auf https://visa.de/VEI-DACH sowie untenstehend eine Liste aller Finalisten in beiden Kategorien.

Challenge 1 - Daily Customer Experience in Payments Circula, Berlin (https://www.circula.com) Grover, Berlin (https://getgrover.com/de-de ) Zuper, München (https://de.getzuper.com/) ClaimAir, Tschechien (https://www.claimair.com/en/) Bankify, Finnland (https://www.bankify.io/)

Challenge 2 - Future Ecosystem for Payments MotionTag, Berlin (https://motion-tag.com/de/) RoomAR, Berlin (https://www.roomar.de/) Parkbob, Österreich (https://www.parkbob.com/) IDEE, München (https://getidee.com/) Quickwy, Israel (https://www.quickwy.com/)

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE:V) ist weltweit führend beim digitalen Bezahlen. Unser Ziel ist es, die Welt mithilfe des innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerks zu verbinden. Damit wollen wir Verbrauchern, Unternehmen und Volkswirtschaften Wachstum ermöglichen. VisaNet, unser fortschrittliches globales Netzwerk für Transaktionsabwicklung, bietet weltweit sicheres und zuverlässiges Bezahlen. Es ermöglicht die Abwicklung von 65.000 Transaktionen pro Sekunde. Visa legt seinen Fokus auf Innovationen und treibt damit das rasche Wachstum des vernetzten Handels auf jedem Gerät voran. Visa will es Verbrauchern ermöglichen, an jedem Ort und zu jeder Zeit bargeldlos zu bezahlen. Während sich die Welt von einer analogen hin zu einer digitalen bewegt, setzt Visa seine Marke, Produkte und Mitarbeiter sowie sein Netzwerk ein, um die Zukunft des Handels mitzugestalten.

