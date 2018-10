Weniger Empfänger von sozialer Mindestsicherung

Die Zahl der Empfänger von sozialer Mindestsicherung ist gesunken.

Zum Jahresende 2017 erhielten nach Angaben der zuständigen Stellen knapp 7,6 Millionen Menschen in Deutschland soziale Mindestsicherungsleistungen, 3,5 Prozent weniger als Ende 2016. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Der Anteil der Empfänger an der Bevölkerung belief sich Ende 2017 auf 9,2 Prozent und ging damit das zweite Jahr in Folge zurück.

Am Jahresende 2016 hatten knapp 7,9 Millionen Menschen und damit 9,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland Leistungen der sozialen Mindestsicherung erhalten (Jahresende 2015: 9,7 Prozent).

