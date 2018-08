Wer braucht im boomenden Arbeitsmarkt Newplacement?

Düsseldorf - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Auf den ersten Blick vermittelt der gute Arbeitsmarkt den Eindruck, als könnte jede Fach- und Führungskraft von heute auf morgen einen neuen Job ...

Auf den ersten Blick vermittelt der gute Arbeitsmarkt den Eindruck, als könnte jede Fach- und Führungskraft von heute auf morgen einen neuen Job besetzen. Doch in der Realität profitieren nicht alle Jobsuchenden von dieser Situation. Managementberater Herbert Mühlenhoff erläutert die Ursachen.

Im ersten Quartal 2018 gab es bundesweit knapp 1,2 Millionen unbesetzte Arbeitsplätze, so die aktuellen Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Zwar gehen viele Stellensuchende davon aus, dass sie auf einem Arbeitsmarkt, in dem das Angebot größer als die Nachfrage ist, ihre Wunschposition "frei Haus geliefert" bekommen. Doch in der Praxis funktioniert diese Vorstellung nicht. Die Erfahrung zeigt, dass Professionals viele und erfolglose Bewerbungsversuche starten und ihre Karriere erst mit langer Verzögerung sowie mit großen Kompromissen fortsetzen können. Ein Grund hierfür ist, dass Bewerber in der Interpretation von Stellenausschreibungen nicht hinreichend geübt sind. Sie können die zu erfüllenden Bedingungen nicht exakt identifizieren und bewerben sich auf zahlreiche Positionen, ohne reale Chancen auf eine Einstellung zu haben. "Rund 75 Prozent der Arbeitssuchenden erfüllen die formulierten oder impliziten Anforderungen nicht vollständig", sagt Herbert Mühlenhoff, Geschäftsführer der Mühlenhoff Managementberatung, und zählt einige Faktoren auf, die einen negativen Einfluss auf eine schnelle Stellenbesetzung haben können:

- Bewerber mit glatten Lebensläufen haben einen deutlich leichteren Marktzugang als diejenigen, die nicht dem Idealprofil der zu besetzenden Stelle entsprechen. Wer beispielweise die Nachweise für Projekterfolge nicht erbringen kann oder wer als Quereinsteiger seine Fähigkeiten und Kenntnisse über verschiedene Berufsstationen gewonnen hat, der steht vor ungleich größeren Problemen bei der Karrierefortsetzung.

- Bewerber können fachlich zu hundert Prozent geeignet sein, doch der potenzielle Arbeitgeber vermisst im Karriereverlauf eine Dynamik, die eine deutliche berufliche Entwicklung aufweist.

- Bewerber, die zwar Erfahrung als Projektleiter, aber keine als Linienführungskraft im Lebenslauf vorweisen können, werden für Führungsfunktionen oft nicht als hinreichend erfahren erachtet.

- Für Arbeitnehmer ab dem 50. Lebensjahr ist je nach Branche und Position der Weg in eine neue Beschäftigung deutlich erschwert, auch weil Unternehmen Vorbehalte gegenüber Älteren haben - und zwar nicht wegen der Kenntnisse und Fähigkeiten, sondern wegen des Integrationsrisikos.

- Eine sehr lange Betriebszugehörigkeit schließt in der Regel Erfahrungen in anderen Märkten aus und kann daher zu einem schwierigeren und längeren Bewerbungsprozess führen, insbesondere bei einem angestrebten Branchenwechsel.

- Eine sehr lange Betriebszugehörigkeit lässt außerdem einen hohen Spezialisierungsgrad und eine Routiniertheit vermuten, lädt aber nicht auf Lernfähigkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

- Arbeitnehmern, die in ihrer letzten Position länger als zehn Jahre beschäftigt waren, fehlen häufig Impulse und das Know-how, um der Karriere den Schub in die gewünschte Richtung zu geben. Zudem ist das Wissen um eine erfolgreiche Bewerbungsstrategie und -kampagne nicht vorhanden.

(ZÜ) Arbeitgeber investieren in Newplacement

Vor diesem Hintergrund sind Unternehmen, die sich von Mitarbeitern trennen müssen, daran interessiert, den Betroffenen im Rahmen einer Newplacement-Beratung eine möglichst sichere und schnellere Neuplatzierung zu ermöglichen.

Die Erfahrung der systemisch ausgebildeten Karriere-Coaches der Mühlenhoff Managementberatung zeigt, dass sowohl in starken als auch in schwachen Konjunkturzyklen Fach- und Führungskräfte von einer individuellen Newplacement-Beratung durch eine zügige Fortsetzung der Karriere profitieren.

- Die Beratung befähigt Professionals, die eigenen beruflichen Ziele genau zu benennen und ihr Kompetenzprofil exakt zu beschreiben - auch unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des potenziellen neuen Arbeitgebers.

- Sie profitieren von einer mit ihrem Karriere-Coach gemeinsam entwickelten maßgeschneiderten Bewerbungsstrategie - angefangen bei der Recherche und Analyse des Stellenmarktes bis zur Abstimmung einer Bewerbungskampagne und der Formulierung marktwirksamer Bewerbungsanschreiben.

- Dass mehr als ein Drittel der Klienten ihren gewünschten Branchenwechsel erfolgreich realisieren können, belegt, dass die Karriereberater der Mühlenhoff Managementberatung über fundierte Marktkenntnisse und eine hohe Expertise verfügen.

- In einer qualitativ hochwertigen Newplacement-Beratung unterstützt der Karriere-Coach nicht nur bei der Selektion einer passenden Position. Er agiert auch als Trainer und Sparringspartner, sodass die Karriereziele des Klienten rasch in einer erfolgreichen Neupositionierung münden.

Je besser der Bewerbungsprozess vorbereitet ist, umso leichter gelingt der Sprung auf die Wunschposition, so Geschäftsführer Herbert Mühlenhoff: "Die Neupositionierung mit einer Karriere- beziehungsweise Newplacement-Beratung funktioniert in der Regel schneller, sicherer und komfortabler als ohne und stellt somit eine lohnende Investition dar."

