18.04.2018 - 14:11 Uhr Wer verdient eigentlich wieviel in der Verlagsbranche?: Verlagsbranche: Mitarbeiter aus IT, Social Media und Vertrieb verdienen am besten

Der »digital publishing report« hat eine Analyse zu den Gehältern in der Verlagsbranche erstellt. Grundlage der Studie ist ein umfangreicher Fragebogen, den im Februar 2018 insgesamt 225 VerlagsmitarbeiterInnen zurückgeschickt haben. bookbytes veröffentlicht exklusiv vor Veröffentlichung der gesamten Studie einige ausgewählte Ergebnisse.