Wer wird Der beste Chor im Westen 2018? 20 Chöre aus Nordrhein-Westfalen singen um den Titel

Köln - Der Einsendeschluss ist vorbei, die Jury hat getagt. 20 Chöre aus Nordrhein-Westfalen treten auch in diesem Jahr wieder zum WDR-Casting-Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" an. Auch in diesem Jahr hat sich die Jury die Entscheidung ...

Köln - Der Einsendeschluss ist vorbei, die Jury hat getagt. 20 Chöre aus Nordrhein-Westfalen treten auch in diesem Jahr wieder zum WDR-Casting-Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" an.

Auch in diesem Jahr hat sich die Jury die Entscheidung nicht leicht gemacht. "Wir haben einfach eine tolle Chorszene in NRW", sagt Rolf Schmitz-Malburg, Mitglied der Jury und Bass im WDR Rundfunkchor, nach der Entscheidung am Dienstagnachmittag. "Die Live-Atmosphäre, die Nervosität, das Lampenfieber - wenn es nach mir geht, können wir am liebsten morgen mit der Sendung loslegen."

Jeweils zehn Chöre treten bei den Casting-Wettbewerben am 17. November in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord und am 24. November in der Alfred-Fischer-Halle in Hamm vor Publikum und Jury auf. Wer sich bei den Vorentscheiden am besten präsentiert, hat die Chance aufs Halbfinale (7. Dezember 2018) und vielleicht sogar aufs Finale (14. Dezember 2018) - der WDR sendet live aus dem Studio in Köln-Bocklemünd. Moderator der Show ist Marco Schreyl, aus dem Greenroom berichtet Marwa Eldessouky.

In der Jury sitzen auch in diesem Jahr: Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, Natalie Horler, Frontfrau des Trios Cascada, Jane Comerford, Leadsängerin der Country-Band Texas Lightning, und Rolf Schmitz-Malburg vom Rundfunkchor des WDR.

Als Preis wartet auf den Gewinnerchor ein Auftritt mit dem WDR Rundfunkchor in ihrer Heimatstadt. Zusätzlich gibt es ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Mit dabei sind in diesem Jahr:

- Abgestimmt (Brilon) - BonnVoice (Bonn) - Chorgemeinschaft Voßwinkel-Höingen - ChoRleriker (Unna) - Die Erben (Köln) - DIN A5 (Bielefeld) - ESG-Chor Bonn - FLOW (Aachen) - Friday on my mind (Münster) - Gospelgruppe VAYROCANA (Krefeld) - HERRENmitDAMEN (Köln) - Kammerchor des Bischöflichen Gymnasiums St. Ursula (Geilenkirchen) - musical kids Rheinhausen - Schoenefeldt Chor (Kreis Warendorf) - silk-O-phonics (Meerbusch) - Soulville Jazz Singers (Düsseldorf) - Trallafitti Showchor (Dortmund) - Unity-Chor der ESG Münster - vocal ensemble credo (Bottrop) - VoiceOver (Dormagen)

Die Ausstrahlungen der beiden Vorentscheide im WDR Fernsehen: 23.11.2018, 20.15 Uhr und 30.11.2018, 20.15 Uhr

"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion: Teresa Jochimsen und Anne Leudts

Alle Infos unter: derbestechor.wdr.de und facebook.com/ChorimWesten

Fotos finden Sie unter ard-foto.de

OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2

Pressekontakt: WDR Presse und Information Svenja Siegert Telefon 0221 220 7100 svenja.siegert@wdr.de