Westfalen-Blatt: Uni Bielefeld will mit drei Krankenhäusern kooperieren

Bielefeld - Weil der Bau einer Uniklinik für die neue Medizinfakultät der Universität Bielefeld zu teuer wäre und zu lange dauerte, will die Hochschule mit drei Krankenhäusern kooperieren. Nach WESTFALEN-BLATT-Informationen handelt es sich um das Klinikum Lippe, das Evangelische Klinikum Bethel und das Städtische Klinikum Bielefeld. In den Krankenhäusern soll die praktische Ausbildung der Studenten stattfinden. Die NRW-Landesregierung hatte 2017 die Einrichtung einer Medizinfakultät in Bielefeld beschlossen, um den Ärztemangel auf dem Land zu bremsen. 2020 werden die ersten Medizinstudenten in Bielefeld erwartet.

