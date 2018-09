Westfalenpost: Schöne Nachricht - Zur Studie über die Generation 80plus in NRW

Hagen - Zwischen all den negativen Nachrichten über Koalitionskrisen, Klimawandel und Kriminalfällen tut diese Studie gut: Die große Mehrheit der Hochbetagten in Nordrhein-Westfalen ist zufrieden mit sich und dem Leben. Natürlich gilt es, die Probleme im Auge zu behalten, ...

Hagen - Zwischen all den negativen Nachrichten über Koalitionskrisen, Klimawandel und Kriminalfällen tut diese Studie gut: Die große Mehrheit der Hochbetagten in Nordrhein-Westfalen ist zufrieden mit sich und dem Leben. Natürlich gilt es, die Probleme im Auge zu behalten, ja, sich auch für deren Lösung einzusetzen. Aber ist deshalb alles schlecht? Nein, natürlich nicht. Das belegt die neue Studie zu den Alten in NRW, das geht auch aus zahlreichen anderen Studien und Umfragen hervor. Allen Meldungen über immer neue Katastrophen zum Trotz - persönlich fühlen sich die meisten Menschen wohl. Die Jungen wie die Alten. Für die Senioren ist die Gesundheit besonders wichtig. Auch hier gibt es Probleme, mal größere mal kleinere. Aber auch hier ist die Mehrheit zufrieden. Das ist auch ein Hinweis auf unser Gesundheitssystem. Jenseits aller Klagen, sei es über die Pflegekatastrophe, den Landärztemangel oder Über-, Unter- und Fehlversorgung, heißt das: es funktioniert. Die Menschen werden immer älter, dabei bleiben sie länger gesund. Und deshalb auch länger aktiv. Darüber dürfen uns einfach einmal freuen.

