07.12.2018 - 11:44 Uhr Wetter in Deutschland: Orkantief Marielou braust an - hier stürmt es am heftigsten

Schwere Sturmböen sind im Anmarsch. Die Aussichten für das Wochenende sind turbulent. Am 2. Advent wird es besonders kritisch. Das Wetter in Deutschland im News-Ticker. Den vollständigen Artikel auf da-imnetz.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick