05.12.2018 - 07:37 Uhr Wetter in NRW: Glätte und Nebel am Morgen in der Region

Autofahrer müssen sich am Mittwochmorgen auf glatte Straßen in Nordrhein-Westfalen einstellen. Vor allem in Westfalen und der Eifel könne es bei bis zu minus drei Grad glatt werden.