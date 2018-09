WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH / Den Wetterextremen ...

Den Wetterextremen auf der Spur - Der aufregende Job von Sturmjägern und Wetterfotografen (AUDIO)

Bonn - Anmoderationsvorschlag: Der Sommer und die Gewittersaison sind vorbei - im Herbst warten dann Regen, Stürme und auch wieder Nebel auf uns - später kommen im Winter noch Schnee und Eis dazu. Eine spannende Zeit für Meteorologen und Fotografen, denn jetzt entstehen wunderschöne Motive, die viele von uns im Vorbeigehen gar nicht wahrnehmen. Dennis Oswald ist Meteorologe und Wetterfotograf bei WetterOnline und sieht genau diese Motive. Aber er macht auch noch ganz andere Sachen, jagt zum Beispiel in den USA die berüchtigten Tornados und schießt hier beeindruckende Bilder. Dazu und zu den wunderschönen Fotomotiven, die es hier in Deutschland in den kommenden Monaten geben wird, hat Jessica Martin mit Dennis Oswald gesprochen.

Sprecherin: Nein, in der Kindheit von Dennis Oswald ist nichts schiefgelaufen - er interessiert sich einfach schon immer für extremes Wetter, vor allem für Gewitter.

O-Ton 1 (Dennis Oswald): "Klar, ich bin jetzt nicht als Kind draußen im Sturm rumgerannt, das mach ich auch heute noch nicht, das ist zu gefährlich. Vorsichtig dabei sein ist immer gut, aber ich denke, schiefgelaufen ist da nix. Ich sitz ja noch hier...also ist eigentlich alles gutgegangen bisher."

Sprecherin: So der Wetterfotograf von WetterOnline, der immer auf der Suche nach speziellen Wettererscheinungen ist - zum Beispiel in den USA, wo er eine seiner schönsten Aufnahmen gemacht hat.

O-Ton 2 (Dennis Oswald): "Das war vor zwei Jahren ein sehr großes Gewitter in Kansas in den USA, was über vier Stunden lang an einem Ort stehengeblieben ist und wir es einfach ganz in Ruhe fotografieren konnten, über viele Stunden hinweg bis in die Nacht hinein. Das war ein einschneidendes Erlebnis und bis heute eins meiner Highlights."

Sprecherin: Hobbyfotografen, die es zum Beispiel auf Blitze abgesehen haben, rät der Experte vor allem...

O-Ton 3 (Dennis Oswald): "Vorsicht! Man sollte vor Blitzschlag auch immer aufpassen. Ansonsten: Wenn man halt Blitze fotografieren will, nutzt natürlich, wenn man eine lange Belichtungszeit zum Beispiel wählt bei der Kamera, weil je länger man belichten kann, desto eher ist natürlich die Möglichkeit da, dass in dem Moment ein Blitz reinkommt und man ihn erwischt hat."

Sprecherin: Hier in Deutschland beginnt für Dennis Oswald jetzt eher die gemütliche Zeit mit tollen Herbstmotiven, Laub, Nebel und natürlich auch dem ein oder anderen Gewitter.

O-Ton 4 (Dennis Oswald): "Da kann man in ganz Deutschland in tollen Landschaften, in den Mittelgebirgen, kann man tolle Fotos schießen von Gewittern."

Sprecherin: Anschauen kann man sich die tollen Fotos von Dennis Oswald zum Beispiel im Buch 'Wetterextreme - eine meteorologische Weltreise'.

O-Ton 5 (Dennis Oswald): "Da sind viele Fotos von mir zu finden und es gibt einen neuen Kalender. Einen sehr großen Kalender, den Wetterextreme-Panoramakalender 2019. Da wird man auch viele Fotos von mir drin finden. Tolles Produkt, ich bin da sehr zufrieden."

Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos zum Wetter, Fotos von Dennis Oswald und Buch und Kalender Wetterextreme finden Sie unter www.wetteronline.de und in der Wetteronline-App.

OTS: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12322 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12322.rss2

Pressekontakt: Matthias Habel presse@wetteronline.de https://wo.wetteronline.de/presse Telefon: +49 228 55 937-929

- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -

- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -