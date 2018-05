WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH / Gelb sind schon ...

Gelb sind schon die....Autos, Mülltonnen, Gartenmöbel - Das steckt hinter dem heftigen Pollenflug (AUDIO)

Bonn - Anmoderationsvorschlag: Wer mit seinem Auto vor kurzem in der Waschanlage war oder den Frühjahrsputz grade erledigt hat, wird sich dieser Tage ziemlich ärgern, denn schon am nächsten Tag sieht alles wieder aus wie vorher und ist mit einer dicken, fetten, gelben Staubschicht überzogen. Das Ganze ist aber kein Schmutz, sondern das ist ganz feiner Pollenstaub. Pollenflug ist für diese Jahreszeit völlig normal. Die Intensität ist aber nicht normal. Und warum uns die Pollen derzeit so zusetzen, weiß Helke Michael.

Sprecherin: Der Pollenflug ist grade so heftig, dass über manchen Landstrichen eine regelrechte Pollenglocke hängt. Einige Seen sind mit einem dicken gelben Pollenteppich bedeckt. Verantwortlich dafür ist vor allem unsere unscheinbare Fichte.

O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 14 Sek.): "Eigentlich haben wir es ja mit einem richtigen Pollencocktail zu tun aus allen möglichen Blüten. Das, was gelb und augenfällig ist, das ist die Fichte. Und die blüht in diesem Jahr nun ganz einfach in einem ganz besonders starken Ausmaß, und deswegen nimmt das auch diese Formen an, die wir jetzt wahrnehmen."

Sprecherin: Erklärt Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline. Dass die Fichte so stark blüht, liegt daran, dass dieses Jahr ein sogenanntes Mastjahr ist.

O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 15 Sek.): "Die Fichten neigen dazu, so alle vier bis sieben Jahre einmal so richtig Power zu geben. Das heißt, da werden ganz besonders viele Zapfen und auch besonders viele Blütenstände entwickelt, was dann eben zu einer viel größeren Anzahl an Pollen führt als im normalen Jahr."

Sprecherin: Dazu kommen noch günstige Wetterbedingungen - also zunächst viel Regen und dann ein sehr trockener und kalter Spätwinter bis in den März hinein.

O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 13 Sek.): "Dann wird die Blüte einerseits hinausgezögert, zum anderen ist halt die Trockenheit. Naja, da sagt sich die Pflanze: 'Es kann nichts schaden, wenn wir mehr Nachkommen machen. Wer weiß, vielleicht kommt nicht alles durch.' Die Pflanze will dann ganz einfach sich helfen, indem sie mehr Blüten produziert."

Sprecherin: Gefährlich - zum Beispiel für Allergiker - sind die Fichtenpollen allerdings nicht, und wenn es längere Zeit kräftig regnet, hat der Spuk auch ein Ende, aber...

O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 17 Sek.): "...dann kommen noch die Kiefern hinterher. Die bringen auch nochmal so ein bisschen, aber das ist kein Vergleich zur jetzigen Fichte. Für die Allergiker gibt's noch nicht so schnell Entwarnung, denn da lässt zwar jetzt die Birkenpolle nach, dafür kommen aber immer mehr Gräser und schließlich auch die Roggenpollen und darauf reagieren leider doch sehr viele sehr allergisch."

Abmoderationsvorschlag: Die gute alte Fichte ist also Schuld am dicken, gelben Pollenstaub, der uns grade das Leben schwer macht. Gefährlich ist das Ganze aber nicht und wenn es mal richtig regnet, hat der Schrecken auch größtenteils ein Ende. Mehr Infos und das verlässliche Wetter finden Sie unter www.wetteronline.de und in der Wetteronline-App.

