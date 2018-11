WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH / Väterchen Frost ist ...

Väterchen Frost ist da - Kälteeinbruch über Deutschland (AUDIO)

Bonn - Anmoderationsvorschlag:

Achtung, legen Sie schon mal die dicke Winterjacke parat, denn die milden Temperaturen verabschieden sich in dieser Woche. Es wird richtig frostig kalt und mit ein bisschen Glück oder Pech, wie man es sehen will, könnte es auch den ersten Schnee im Flachland geben. Helke Michael berichtet.

Sprecherin: Bisher war der November viel zu warm - damit ist jetzt Schluss. In den kommenden Tagen geht es Stück für Stück runter mit den Temperaturen bis auf niedrige, einstellige Werte am Tag - nachts kommt sogar Frost.

O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 18 Sek.): "Natürlich zuerst geht's mal im Osten los, so neue Bundesländer, aber es sickert sehr schnell, innerhalb von zwei, drei Tagen, bis rüber zum Rhein. Das heißt, das ganze Land kriegt diesen Temperaturrückgang auf Normalwerte und dann eben auch auf unter normale Werte. Und da ist niemand irgendwo von begünstigt, sondern wir werden uns überall warm anziehen müssen."

Sprecherin: Erklärt Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline. Und ein Ende der kalten Temperaturen ist nicht in Sicht. Aber...

O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 16 Sek.): "...die Erfahrung sagt ja, der Dezember, der kann auch durchaus richtig warm werden. Warm, wenn wir da Temperaturen von 15 Grad haben, meine ich damit, und das ist natürlich alles andere als weihnachtlich oder adventlich. Das ist alles noch möglich, aber im Moment sehen wir davon überhaupt nichts. Im Moment sieht's richtig nach kalt aus."

Sprecherin: Zur kalten Luft könnte auch Schnee kommen, der es sogar bis ins Flachland schafft. Das hängt aber vor allem von den Zugbahnen kleiner Tiefdruckgebiete ab.

O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 10 Sek.): "Mehrere Zentimeter auch im Flachland sind da durchaus möglich. Im Moment kann man ganz schlecht sagen, wo die langziehen werden. Es kann also auch gut sein, dass es einfach trocken-kalt bleibt und man überhaupt kein Schnee zu sehen bekommt."

Sprecherin: Ob die Kälte nur einige Tage bleibt oder wir einen wirklich eisigen Winter bekommen, kann man im Moment noch nicht sagen. Eins ist aber klar: Ändert sich nichts an der seit Monaten konstanten Hochdruckwetterlage,...

O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 18 Sek.): "...dann ist die Tendenz zumindest für mehrere richtig eisige Wetterlagen durchaus da, nämlich immer dann, wenn der Wind aus Nord oder Ost oder Nord-Ost oder Süd-Ost sogar kommt. Was im Sommer dann nämlich auch immer Wärme bedeutet hat, das bringt bei diesen Windrichtung im Winter eben knackige Kälte, weil die Luft eben aus Russland kommt."

Abmoderationsvorschlag:

Der Sommer ist also endgültig vorbei und es wird richtig kalt. Und wenn sich die Wetterlage so fortsetzt, könnte ein richtig knackiger Winter auf uns zukommen. Mehr Infos und das verlässliche Wetter finden Sie unter www.wetteronline.de und in der Wetteronline-App.

