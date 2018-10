Whale Cloud stellt neue Marke vor und plant, in den kommenden drei Jahren eine Milliarde Yuan in die Technologieforschung zu investieren

Hangzhou, China - Whale Cloud Technology Co., Ltd ("Whale Cloud") hat im Rahmen einer Veranstaltung im West Lake Expo Museum in Hangzhou seine neue Marke, sein neues Logo und seine Unternehmensstrategie präsentiert. Sowohl Führungskräfte von Whale Cloud und globale Partner ...

Hangzhou, China - Whale Cloud Technology Co., Ltd ("Whale Cloud") hat im Rahmen einer Veranstaltung im West Lake Expo Museum in Hangzhou seine neue Marke, sein neues Logo und seine Unternehmensstrategie präsentiert. Sowohl Führungskräfte von Whale Cloud und globale Partner als auch Medienvertreter und Branchenexperten waren vor Ort versammelt, um an diesem wichtigen Moment teilzuhaben.

Das weltweit führende Data Intelligence-Unternehmen Whale Cloud wurde 2003 als größte Tochtergesellschaft von ZTE gegründet, ist seit 15 Jahren in den Bereichen Telekommunikationsdatenverarbeitung und IKT tätig und seit Anfang 2018 strategischer Alibaba Cloud-Partner. Whale Cloud stellt heutzutage Technologien und Dienstleistungen im Feld digitale Transformation für Telekommunikationsbetreiber, Regierungen und Unternehmen in mehr als 80 Ländern und Regionen der Welt bereit.

"Herzstück der digitalen Wirtschaft sind die Daten, und wir glauben, dass wir unsere Konkurrenten überflügeln werden, wenn wir über leistungsstarke Computerkapazitäten zur Datenverarbeitung verfügen. Der Wal steht als Symbol für Macht und Weisheit, und die Namensgebung Whale Cloud spiegelt unsere Mission wider, unbegrenzten Mehrwert aus Daten zu erschließen", erklärte Bao Zhongjun, CEO von Whale Cloud.

Der Slogan "Data intelligence creates unlimited possibilities" ("Validierung und Aufbereitung von gesammelten Daten schafft unbegrenzte Möglichkeiten") verdeutlicht die einzigartige Position des Unternehmens.

In Anlehnung an dieses Alleinstellungsmerkmal im Markt führte Zhou Yong, VP von Whale Cloud weiter aus: "Wir sind das einzige Unternehmen, das Erfahrung in der Bereitstellung digitaler Dienste für sowohl die Telekommunikationsindustrie als auch für Behörden und andere Branchen hat. Mit der Alibaba-Partnerschaft verfügen wir nun über die Infrastruktur, um Alibaba Cloud-Technologien und unsere Telekommunikationskapazitäten zu nutzen und unser Geschäft von IKT auf vertikale Branchen auszudehnen".

Herr Yang Ming, VP von Whale Cloud, legte die "321"-Strategie des Unternehmens dar. Diese beschreibt die zukünftigen Initiativen von Whale Cloud, um seine Stärken in 3 Bereichen, nämlich Technologie, Geschäftsmodell und Grundlagenforschung, auszubauen und sich auf 2 priorisierte Marktsegmente (Unternehmen und Stadt) in der digitalen Transformation zu konzentrieren, um 1 ultimatives Ziel zu erreichen, nämlich die Wertschöpfung für seine Kunden.

Whale Cloud hat in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Yuan (145,3 Millionen USD) für die Erforschung seiner Kerntechnologien bereitgestellt. Das Unternehmen plant außerdem, ein KI-Lab, ein City Brain-Forschungsinstitut und ein Programm für die Cloud Computing-Anwendungsentwicklung einzurichten, um kontinuierliche Innovation und die schnelle Implementierung neuer Technologien und Produkte zu gewährleisten.

Mengying Wu +86-13851936355 wu.mengying@iwhalecloud.com