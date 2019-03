What the Guac! - Pulpmedia und Kommunikationsdesign-SchülerInnen entwickeln gemeinsam aktuelle BURGERISTA-Kampagne

Die Better-Burger-Kette BURGERISTA startet den Frühling mit Guacamole-Aktionsburgern und bringt mit dem El Guaco und dem Avocad'ista Cheese zwei ihrer beliebten Burger zurück in die Restaurants in Österreich und Deutschland. 18 Schülerinnen und Schüler der Meisterschule für Kommunikationsdesign haben für das Comeback gemeinsam mit der Linzer Online-Agentur Pulpmedia die Social-Media-Kampagne "What the Guac!" entwickelt, die Anfang März auf Facebook und Instagram startete.

Linz (pts008/15.03.2019/09:50) - Die Better-Burger-Kette BURGERISTA startet den Frühling mit Guacamole-Aktionsburgern und bringt mit dem El Guaco und dem Avocad'ista Cheese zwei ihrer beliebten Burger zurück in die Restaurants in Österreich und Deutschland. 18 Schülerinnen und Schüler der Meisterschule für Kommunikationsdesign haben für das Comeback gemeinsam mit der Linzer Online-Agentur Pulpmedia die Social-Media-Kampagne "What the Guac!" entwickelt, die Anfang März auf Facebook und Instagram startete.

El Guaco und der Avocadoclan sind zurück

Im vergangenen Frühjahr übernahm der Avocado-Clan zur Einführung der neuen Guacamole-Burger den Facebook-Account der österreichischen Premium-Burger-Kette. Über mehrere Wochen gaben Clan-Chef El Guaco und sein Clansprecher El Cranéo den Ton an und erweiterten damit den Social Media-Auftritt von BURGERISTA um ein Storytelling-Element. Sowohl die Burger als auch die Postings kamen bei den Fans gut an und daher bringt die Better-Burger-Kette mit dem El Guaco und dem Avocad'ista Cheese zwei ihrer beliebten Burger zurück in die Restaurants in Österreich und Deutschland.

Seit 4. März 2019 sorgen die beiden Aktionsburger mit Guacamole für ein frühlingshaftes Geschmackserlebnis. Eben dieses soll in Form von frechem Content die Fans der Social-Media-Kanäle in die Stores holen. Die Linzer Online-Agentur Pulpmedia, die seit Sommer 2017 für die Content-Strategie, die Content-Planung sowie die Umsetzung der Social-Media-Kanäle von BURGERISTA verantwortlich ist, hat sich dazu etwas Besonderes überlegt: "Wir dachten uns, wieso nicht einfach die Zielgruppe von BURGERISTA ins eigene Haus holen? Denn keiner weiß so gut, was toller Content für BURGERISTA ist, wie die Zielgruppe selbst", so Katharina Ratzberger, Leiterin der Content-Unit bei Pulpmedia.

Pulpmedia + MKD = BURGERISTA Love

Für die aktuelle Kampagne lud das Team 18 Mädchen und Jungs der MKD Meisterschule für Kommunikationsdesign zu sich ins Haus, um mit ihnen gemeinsam eine Woche lang am Konzept und der Umsetzung zu arbeiten. In drei Teams beteiligten sich die Nachwuchstalente aktiv an der Entwicklung eines Social Media-Konzepts inklusive Postingvorschläge für einen Zeitraum von drei Monaten. Die kreativen Ideen wurden am Ende dieser intensiven Projektwoche in Anwesenheit des Kunden präsentiert. Letztlich setzte sich ein Kampagnenvorschlag durch, der genau den Ton und Humor der Marke traf und mit jungen, frechen Sprüchen und einem stimmigen Gesamtkonzept überzeugte.

Seit 4. März 2019 ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Pulpmedia mit der Meisterklasse Kommunikationsdesign online. "Bei der Zusammenarbeit mit den Schülern waren wir ganz nahe an unserer Social-Media-Zielgruppe und konnten so jede Menge Know-how mitnehmen. Eine Win-Win-Situation für wohl alle Seiten", schmunzelt die Marketing Managerin von BURGERISTA, Nina Jokesch.

Links:

BURGERISTA auf Facebook: https://www.facebook.com/burgerista.official

BURGERISTA auf Instagram: https://www.instagram.com/burgerista_official

Pulpmedia: https://www.pulpmedia.at

Über Pulpmedia Von unbändiger Kreativität und unzähligen Tassen Kaffee angetrieben, kreiert die Linzer Agentur Pulpmedia täglich digitale Kampagnen und Strategien für Unternehmen wie Hofer, Hofer Reisen, Hervis, Burgerista, Husqvarna, Hermann, FCA Fiat Chrysler Automobiles Austria GmbH und viele mehr. Die Schwerpunkte der im Jahr 2005 von Robert Bogner und Paul Lanzerstorfer gegründeten Agentur und ihren derzeit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegen dabei in den Bereichen Performance Marketing, Inbound Marketing, Content Marketing, Video Marketing und Digitale Kampagnen. Die Agentur holte sich bereits mehrmals die begehrten Trophäen beim Caesar Werbepreis und wurde unter anderen für ihre Arbeiten für Burger King und die OÖ. Landessonderausstellung sowie für Fiat ausgezeichnet. Zudem rangiert die Agentur auf Platz 1 im kununu Arbeitgeber-Ranking in der Kategorie "Marketing/Werbung/PR" in Österreich.

(Ende)

Aussender: Pulpmedia Ansprechpartner: Wolfgang Gumpelmaier-Mach Tel.: +43 699 1705 2749 E-Mail: wolfgang.gumpelmaier@pulpmedia.at Website: www.pulpmedia.at

Linz (pts008/15.03.2019/09:50)