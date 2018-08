Wichtige Hersteller von Haushaltsgeräten und die Open Connectivity Foundation verschreiben sich der Förderung des interoperablen, sicheren IoT-Geräte-Ökosystems

Die Open Connectivity Foundation (OCF), ein führendes Organ für Standards für das offene Internet of Things (IoT), gab heute auf der IFA 2018 in Berlin, Deutschland, zusammen mit den Herstellern von Haushaltsgeräten Electrolux, Haier, LG Electronics und Samsung Electronics bekannt, dass eine neue Initiative zur Förderung der Interoperabilität innerhalb des IoT-Ökosystems ergriffen wurde, um nahtlose und sichere Verbindungen zwischen Geräten zu ermöglichen. Außerdem stellt die OCF ein erweitertes Public-Key-Infrastructure (PKI)-Sicherheitsmodell und sichere Cloud-Managementfunktionen vor, welche die sichere Interoperabilität unter den mehr als 400 Mitgliedern des Ökosystems des Konsortiums stärken.

(Left to Right) Dr. Matthew Perry, OCF Chairman, Dr. I.P. Park, President and Chief Technology Officer, LG Electronics, Dr. Hyogun Lee, Head of Engineering, Samsung Electronics, Wenting Yu, Chief Operating Officer, Haier U+, Jan Brockmann, Chief Operations Officer, Electrolux (Photo: Business Wire)

Das Fehlen eines umfassenden Kompatibilitätsprogramms, kombiniert mit dem unbändigen Wachstum des IoT, vergrößert die Kluft, die durch die Kompatibilitätshindernisse geschaffen wird und begrenzt das volle Potenzial des IoT für Verbraucher, Unternehmen und Automobilbenutzer. Mit der Einführung eines erweiterten PKI-Sicherheitsmodells und sicheren Cloud-Managementfunktionen engagiert sich die OCF, diese Lücke zu schließen und sieht ein hoch sicheres und offen interoperables Geräte-Ökosystems vor, in dem die Hersteller zusammen arbeiten, um einen einheitlichen Standard für Entwickler, Endverbraucher und alle dazwischen liegenden Funktionen festzulegen.

„Da Sicherheit und Integration zu den wichtigsten Herausforderungen für Unternehmen gehören, die IoT einsetzen, ist laut der jüngsten europäischen IoT-Umfrage des IDC ein einheitlicher Ansatz in Bezug auf Interoperabilität und sichere verbundene Geräte, wie er heute von der OCF angekündigt wurde, eindeutig erwünscht. Er sollte Unternehmen bei ihren aktuellen und zukünftigen IoT-Plänen die Sicherheit geben, dass diese Anbieter ihre wichtigsten Anliegen angehen“, sagte Marta Munoz, Research Director, IDC EMEA.

Außerdem unterstützen Electrolux, Haier, LG Electronics und Samsung Electronics die OCF als Diamond Members, als das führende IoT-Standardtechnologie- und Zertifizierungsprogramm, und treiben die Bemühungen der OCF voran, die IoT-Kompatibilitätskluft zu schließen und die in der Praxis bestehenden Schmerzstellen innerhalb der gesamten Branche und dem OCF-Ökosystem zu beseitigen. Dieses System selbst umfasst eine Reihe von IoT-Service- und Lösungsanbietern, Chip- und Gerätehersteller von verschiedenen Märkten, einschließlich Verbraucherelektronik, Unternehmen, Gesundheitswesen, Heimautomatisierung, industrielle und tragbare Geräte.

Als Branchenführer innerhalb des weltweiten Markts für Smart-Home-Geräte, die laut dem IDC Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker1 2018 geschätzte 549,5 Millionen Geräte ausliefern werden, sind Electrolux, Haier, LG Electronics und Samsung Electronics bemüht, 2019 eine Welle von interoperablen, OCF-zertifizierten Produkten und Lösungen anzubieten. Die Vision ist, dass dieses Momentum bis 2020 und darüber hinaus fortschreitet und im Rahmen des 400 Mitglieder starken Ökosystems der OCF zu einer zweiten Welle von OCF-zertifizierten Produkten führt, um die laufende Entwicklung durch die OCF von modernsten, offenen IoT-Standards zu untermauern, einschließlich des Referenz-Implementierungscodes namens IoTivity, der von der Linux Foundation gehostet wird.

„Der Support, den wir von Electrolux, Haier, LG Electronics und Samsung Electronics erhalten haben, unterstreicht die Bedeutung der Zielsetzung der OCF, breite Interoperabilität in einem schnell expandierenden Ökosystem von IoT-Services, Geräten und Lösungen zu schaffen“, erklärte Dr. Matthew Perry, Chairman von OCF. „Wir freuen uns, dass diese Unternehmen daran arbeiten, das volle Potenzial von IoT zu nutzen, indem sie einen IoT-Standard liefern, nach dem die Industrie schon lange gefragt hat.“

Außerdem fördert die OCF das Erlebnis des verbundenen Benutzers durch die Ergänzung eines PKI-Sicherheitsmodells und Cloud-Managementfunktionen und die Bereitstellung der Tools, die Hersteller, Entwickler und das größere verbundene Ökosystem benötigen, um ein sicheres, flexibles und zuverlässiges Endverbraucher-Erlebnis zu erzielen.

Mit den Cloud-Managementfunktionen kann ein Benutzer Geräte von verschiedenen Anbietern bei seinem Konto für Cloud Services anmelden, aus der Ferne überwachen und die Geräte, egal wo sie sind, mit nur einer einzigen mobilen Anwendung steuern. Die Ergänzung des PKI zum OCF-Rahmenwerk gibt Herstellern die Möglichkeit, unumstößliches, belegbares und einzigartiges Vertrauen zwischen OCF-zertifizierten Geräten zu schaffen. Wenn ein Satz von Zertifikaten zur Identifizierung und Authentifizierung des Ursprungs eines Geräts verwendet wird, verringert dies die Chance von Gerätebetrug und auch andere Datenrisiken werden bedeutend reduziert.

Mit einem authentisierten Portal, das PKI und Cloud-Managementfunktionen einschließt, bietet die OCF den Benutzern einen Überblick in einem Fenster über alle OCF-zertifizierten IoT-Geräte in ihrem Netzwerk und Zugriff auf cloud-basierte Services, wie z. B. Heimsicherheit und Energie-Management, mit Fernbedienung und auf Fingerdruck.

„Sicherheit ist nach wie vor Toppriorität für Hersteller und Entwickler gleichermaßen. Die Ergänzung von PKI und Cloud-Managementfunktionen zum Kernrahmenwerk der OCF baut auf dem wichtigsten Teil der Geräteinteroperabilität – der Identität – auf“, meinte Brian Scriber, Principal Security Architect, CableLabs, Chair, Security Working Group, OCF. „Die OCF macht große Fortschritte, um ein höheres Sicherheitsniveau für Verbraucherelektronik zu erreichen und ein starkes, verbundenes Ökosystem für Endverbraucher und Unternehmen zu schaffen.“

Über die Open Connectivity Foundation

Die Open Connectivity Foundation engagiert sich für die Gewährleistung sicherer Interoperabilität für Verbraucher, Geschäfte und Industrien, indem sie Standardkommunikationsplattformen bietet, sowie eine Überbrückungsspezifikation, eine Open Source-Implementierung und ein Zertifizierungsprogramm, mit dem Geräte kommunizieren können, unabhängig von Formfaktor Betriebssystem, Service-Anbieter, Transporttechnologie oder Ökosystem. Die OCF und ihre Diamond Members sind der Meinung, dass eine sichere und zuverlässige Geräteerkennung und Konnektivität eine fundamentale Komponente für die Ausweitung des IoT darstellen. Erfahren Sie mehr.

„Electrolux glaubt stark an die Bedeutung einer sicheren Interoperabilität zwischen Haushaltsgeräten, damit Kunden sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie Produkte von verschiedenen Marken in ihrem Smart-Home-Ökosystem verwenden. Die OCF ist eine Hauptinitiative, die diese Vision erkennt und das Potenzial des Internet of Things freisetzen will“, so Jan Brockmann, Chief Operations Officer, Electrolux Group.

„Haier U+ steht voll und ganz hinter den Bemühungen der OCF, offene und einheitliche Spezifikationen, Implementierungen und Zertifizierungen zu bieten. Die OCF fördert das Wachstum des IoT-Marktes, indem sie die Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern ermöglicht. Haier U+ wird die von der OCF angebotenen Mechanismen nutzen, um seinen Kunden eine bessere Erfahrung zu bieten“, erklärte Wenting Yu, COO, Haier U+.

„Bei LG integrieren wir KI in ein vielfältiges Portfolio von alltäglichen Produkten für das Heim, unterwegs und fürs Büro“, sagte I.P. Park, Chief Technology Officer, LG Electronics. „Wir freuen uns, OCF als einen gemeinsamen Standard von IoT zu verwenden, um Kunden zu den Vorteilen eines nahtlosen und intelligent verbundenen Lebens zu verhelfen.“

„Samsung versteht, dass die OCF der Schlüssel für die Integration des derzeit fragmentierten Marktes und die Schaffung von Interoperabilität von verschiedenen Systemen von mehreren Anbietern ist“, erklärte Hyogun Lee, EVP und Head of Engineering, Samsung Electronics. „Wir freuen uns, mit den anderen OCF-Mitgliedern und unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden mithilfe der OCF nahtlose und intelligente IoT-Erfahrungen zu bieten.“

