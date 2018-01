Wie geht Ganz-Werden und Heil-Sein?

LOGOS Healing bedeutet, in die eigene Kraft kommen, Ruhe und Stärkung empfinden durch Selbstzuwendung und Zuwendung durch andere. Christoph Schlick: "Geistiges Heilen versteht sich als Begleiter auf dem Weg zum Heilen selbst und ist kein Widerspruch zu Logotherapie oder Existenzanalyse, sondern es baut eine wunderbare Brücke zu Viktor Frankls Ansatz vom immer gesunden personalen Kern des Menschen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass LOGOS den Heilungsprozess anstößt und ihn oftmals auch erst möglich macht. Ganz im Sinne der christlichen Lehre, dass Gott durch uns wirkt, oder beruhend auf den Erkenntnissen der östlichen Traditionen, die die Kraft des Chi, des Tao oder des Prana benennen."

Salzburg (pts015/25.01.2018/09:10) - LOGOS Healing bedeutet, in die eigene Kraft kommen, Ruhe und Stärkung empfinden durch Selbstzuwendung und Zuwendung durch andere. Christoph Schlick: "Geistiges Heilen versteht sich als Begleiter auf dem Weg zum Heilen selbst und ist kein Widerspruch zu Logotherapie oder Existenzanalyse, sondern es baut eine wunderbare Brücke zu Viktor Frankls Ansatz vom immer gesunden personalen Kern des Menschen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass LOGOS den Heilungsprozess anstößt und ihn oftmals auch erst möglich macht. Ganz im Sinne der christlichen Lehre, dass Gott durch uns wirkt, oder beruhend auf den Erkenntnissen der östlichen Traditionen, die die Kraft des Chi, des Tao oder des Prana benennen."

Am 1. Februar 2018 widmet man sich beim Open-Hose im SinnZENTRUM Salzburg genau diesem jahrtausendealten Heilprinzip. In einem Impulsvortrag und dem anschließenden Publikumsgespräch wird von den Erfahrungen und den medizinischen und therapeutischen Behandlungserfolgen berichtet. Kostenlose Anmeldung zu diesem Healing-Abend: http://www.sinnzentrum.at/termine/seminardetails/seminar/show/189

Das menschliche Streben nach Erkenntnis und Heilung

Das SinnZENTRUM Salzburg widmet sich dem menschlichen Streben nach Sinn und Werten. Das von Christoph Schlick gegründete Institut, will eine Plattform sein, die Raum für Entfaltung mit vielfältigen Möglichkeiten bietet. Das Open-House bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich über das SinnZENTRUM und seine Angebote zu informieren. Christoph Schlick: "Nach meinem Impulsvortrag zum Thema 'LOGOS Healing' bleibt uns in jedem Fall genügend Zeit zum Kennenlernen und Austauschen und ich beantworte mit meinem Team auch gerne alle Fragen zu unseren Seminaren, Ausbildungen und natürlich ganz generell zu Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl."

Open House im SinnZENTRUM Salzburg LOGOS Healing: Ganz-Werden und Heil-Sein Termin: Do, 1.2. 2018 von 18.30-21 Uhr Berchtesgadner Strasse 11 5020 Salzburg Infos und Anmeldung via E-Mail office@sinnzentrum.at, per Telefon +43 662 828501 oder direkt über die Website: http://www.sinnzentrum.at/termine/seminardetails/seminar/show/189

Aussender: SinnZENTRUM Ansprechpartner: Ruth Rambousek Tel.: 0043 662 828501 E-Mail: r.rambousek@sinnzentrum.at Website: www.sinnzentrum.at

