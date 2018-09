Wie schlägt sich Michael Patrick Kelly gegen Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Michi Beck & Smudo? The Voice of Germany startet am Donnerstag, 18. Oktober

Unterföhring - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Yvonne Catterfeld hat ihn erst im "The Voice of Germany"-Studio kennen gelernt. Die "Fantastischen 2" Smudo und Michi Beck sind ihm in ...

Yvonne Catterfeld hat ihn erst im "The Voice of Germany"-Studio kennen gelernt. Die "Fantastischen 2" Smudo und Michi Beck sind ihm in den 90ern immer mal wieder Backstage begegnet. Für Mark Forster ist er nicht nur ein "echter Freund", sondern auch echt "gefährlich": Sänger und Musikproduzent Michael Patrick Kelly wird ab Herbst neben Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Michi Beck & Smudo in Deutschlands beliebtester Musikshow auf dem roten Stuhl Platz nehmen. "The Voice of Germany", ab Donnerstag, 18. Oktober auf ProSieben und ab Sonntag, 21. Oktober in SAT.1.

Yvonne Catterfeld: "Ich habe ihn tatsächlich erst einen Tag vor den Blind Auditions kennengelernt. Es macht sehr viel Spaß, ihm zuzusehen und zuzuhören, auch wenn er die Bühne für sich - im wahrsten Sinne des Wortes - einnimmt. Und ich mag, dass er hinter der Bühne sehr geerdet, nahbar und bescheiden ist. Dann ist er ganz anders als im 'Coach-Fight'. Aber er darf das. Er ist, glaube ich, mit Abstand der erfolgreichste und erfahrenste Künstler von uns!?"

Michi Beck und Smudo: "Wir kennen Paddy natürlich aus den 90ern. Da sind wir uns immer wieder als Kollegen hinter der Bühne begegnet, aber mehr als 'Hallo' war da nie drin. Es ist toll, ihn im Rahmen von 'The Voice of Germany' näher kennenzulernen. Michael Patrick hat ein erstaunliches, fast enzyklopädienhaftes Musikwissen, was ihn als Konkurrent natürlich gefährlich macht. Aber er hat auch Sportsgeist. Das macht ihn zu einem tollen Mitspieler."

Mark Forster: "Paddy ist, als 'der Neue', natürlich erstmal gefährlich, weil ich ihn als Coach noch nicht so richtig einschätzen kann. Privat kennen wir uns schon eine Weile und ich würde ihn einen echten Freund nennen. Paddy ist ein unglaublicher Künstler und Mensch und eine große Bereicherung."

Schon als Kleinkind erlernte Michael Patrick Kelly die ersten Instrumente und das ABC des Songwritings, um dann als Teenager mit seinen Hits plötzlich der Schwarm einer ganzen Generation zu werden. Bei den "Voice"-Talenten ist ihm eine Sache ganz besonders wichtig: "Für mich ist das technische Können allein nicht entscheidend, sondern ob mich eine Stimme wirklich berührt. Ich suche nach herausragenden Personalities, die mit ihrer Seele singen."

Moderiert wird "The Voice of Germany" von Lena Gercke und Thore Schölermann.

"The Voice of Germany", ab Donnerstag, 18. Oktober auf ProSieben und ab Sonntag, 21. Oktober in SAT.1.

