Wieder küssen können ist unter den Top 5 der Wünsche an Zahnimplantate

Vor nicht allzu langer Zeit war es ganz alltäglich, wenn man älteren Personen mit schlechten oder gar keinen Zähnen begegnete. Heute achten vor allem ältere Menschen sehr und vermehrt auf ihr Aussehen und besonders auf ihre Zähne. Dieser Trend ist in den letzten Jahren eindeutig zu beobachten. Wie eine ganz aktuelle Studie von Professor Wühr und Professor Simmel beweist, wollen Patienten durch feste Zähne nicht nur wieder gut kauen können und sich daher eine gesunde und genussvolle Nahrungsaufnahme gewährleisten, sondern durch neue Zähne will der Patient auch wieder lächeln und küssen können. Wobei beachtliche 43 Prozent der Frauen aber eben leider nur 5 Prozent der Männer eben genau dieses Küssen als sehr wichtig empfanden.

DDr. Jahl ist einer der bekanntesten Implantologen in Niederösterreich und ihn erstaunen die Umfrageergebnisse der Studie keineswegs: "Die Studie bestätigt meine langjährige Erfahrung. Bereits an fünfter Stelle der Wünsche an Zahnimplantate kommt das wieder küssen können. Wobei ich doch ein wenig enttäuscht von uns Männern bin. Denn die Frauen wollen fast neun Mal häufiger wieder küssen können als die Männer. Küssen, körperliche Zuneigung und Sexualität sind zwar leider noch Tabuthemen beim Zahnarzt, allerdings für betroffene Menschen in ihrem alltäglichen Leben nachvollziehbar sehr belastend!"

In seiner Praxis in Eggenburg erlebt der Implantologe und Kieferchirurg immer wieder, wie sehr Patienten unter schlechten Zähnen oder auch unter schlecht sitzenden Dritten leiden: "Damit leidet auch automatisch die Partnerschaft oder es leiden die sozialen Kontakte dieser Patienten ganz allgemein. Scham wegen schlechter Zähne ist noch immer weit verbreitet und führt zu psychologischen Problemen, oft zu Isolation und Rückzug. Dabei bieten heutzutage die österreichischen Zahnärzte wirklich ausgezeichnete Möglichkeiten, wie das 'All on 4'-Konzept, um fehlende Zähne perfekt, einfach, rasch und unsichtbar zu ersetzen. Betroffene Menschen müssen sich nur informieren und von ihrem Zahnarzt beraten lassen!"

Aus diesem Grund hält DDr. Gerald Jahl auch immer wieder Vorträge mit Kollegen vor interessierten Patienten und informiert auch in Videos auf YouTube über die neuesten Methoden von Zahnimplantaten.

Welche 5 Hauptprobleme wollen Patienten durch schöne feste Zähne beheben? Nr. 1: Das Kauen verbessern 80,4% Nr. 2: Keine Unsicherheit mehr haben 60,8% Nr. 3: Wieder lächeln können 56,9% Nr. 4: Geschmack und Genuss empfinden 35,3% Nr. 5: Wieder küssen können 33,3%

In den letzten Jahren hat sich aber nicht nur die Zahntechnik weiterentwickelt, sondern vor allem auch der ästhetische Anspruch der Patienten. Zu diesem Eindruck kommt man, wenn man die neueste Studie über den Einsatz von Implantaten liest. Die durchgeführte Studie befasst sich hauptsächlich mit den Anliegen, Wünschen und Bedürfnissen der Patienten in Bezug auf die Umsetzung der All-on-4 Behandlung.

DDr. Gerald Jahl: "Das ist eine relativ neue Behandlungsform, die wir in Eggenburg allerdings bereits seit 2005 verwenden, bei der man auf nur vier Implantaten einen kompletten Zahnersatz aufsetzt und damit festsitzenden Zahnersatz ermöglichen kann, bei sehr kurzer Behandlungsdauer - oft innerhalb eines einzigen Tages."

Der Eingriff des Einbringens der vier Zahnimplantate bei der "All on 4"-Methode erfolgt in der Regel unter lediglich örtlicher Betäubung und ist damit sehr risikolos für den Patienten. DDr. Jahl: "Natürlich bietet jeder entsprechend ausgestattete Zahnarzt auf Wunsch des Patienten oder in medizinisch indizierten Fällen auch Vollnarkosen an, aber das ist meist nicht notwendig."

Kontakt: DDr. Gerald Jahl, Eggenburg NÖ Web: http://implantat.or.at

Literatur: Simmel, M. & Dr. Hößler, U. (2016/2017): "Wir verstehen Patienten" iGMS Institut, Regensburg

