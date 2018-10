Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen / 27-jähriger ...

27-jähriger beschädigt mutwillig acht PKW's

Wiesbaden - In der Nacht vom 02. auf den 03. Oktober beobachteten fünf junge Wiesbadener und Wiesbadenerinnen einen 27-jährigen Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, wie er im Bereich der Röderstraße mit verschiedenen Glasflaschen insgesamt vier geparkte PKW's beschädigte. Im Bereich der Schwalbacher Straße beschädigte er vier weitere Fahrzeuge, mindestens drei davon mit einer zuvor an einer unbekannten Örtlichkeit entwendeten Schaufel. Die Zeugen verständigten die Polizei und beobachteten den Täter bis zum Eintreffen zweier Funkstreifen des 1. Polizeireviers. Die Beamten konnten den 27-jährigen festnehmen und die Tatmittel sicherstellen. Da der junge Mann völlig wirre Angaben machte, wurde er zunächst zum 1. Polizeirevier verbracht. Dort durchgeführte Tests bestätigten den Verdacht, dass der Täter unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann, auf Grund seines Zustandes, an seine Mutter übergeben, die, von der Polizei verständigt, um 05:20 h auf dem 1. Revier erschienen war. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 7000,-EUR.

gef.: H. Schüdde, PHK KvD PD Wiesbaden

